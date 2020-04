Wie tief sitzt der Schmerz über die abgesagte Messe, Herr Köckler?

Hannover

Die Corona-Krise ist für die Deutsche Messe ein harter Schlag. Seit der Domotex im Januar ruht der Betrieb auf dem Gelände. Im HAZ-Interview sagt Vorstandschef Jochen Köckler, wie groß die Finanzlücke ist und wie das Unternehmen die nächsten Monate überstehen will.

Am Sonntag hätte die Bundeskanzlerin die Hannover Messe eröffnen sollen. Nun ist nur in dem Corona-Behelfskrankenhaus in Halle 19 Betrieb. Wie tief sitzt der Schmerz, Herr Köckler?

Anzeige

Uns geht es da nicht anders als der Lufthansa oder der Tui – auch hier sind im übertragenen Sinne alle Flieger am Boden. Natürlich trifft uns dieser Totalausfall schwer. Aber es hätte auch noch schlimmer kommen können: Als der Autosalon in Genf und die Touristikmesse ITB in Berlin abgesagt werden mussten, hatten die meisten Aussteller ihre Stände schon aufgebaut. Da sind natürlich enorme Kosten entstanden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Person: Jochen Köckler Der Agrarökonom Jochen Köckler hat im Juni 2017 den Vorstandsvorsitz bei der Deutschen Messe AG übernommen – als Nachfolger von Wolfram von Fritsch. Der 50-Jährige gehört seit 2012 dem Vorstand an. Davor leitete er 13 Jahre lang für die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft die Agritechnica. Er stammt aus Hamm/ Westfalen, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Das Aus für die Hannover Messe kommt Sie dennoch teuer zu stehen: Sie müssen die bereits bezahlten Standmieten erstatten, während das Messegeschäft weltweit stillsteht. Wie groß ist der Schaden?

Das ist schon ein zweistelliger Millionenbetrag. Zur Industrieschau waren rund 5000 Aussteller angemeldet, die wir nun wieder auszahlen müssen. Das geht natürlich zu Lasten der Liquidität. Aber trotz der Traurigkeit über die Absage gibt es auch Positives: Bei uns melden sich fast jeden Tag Unternehmen, die diese Messe mindestens genauso vermissen wie wir. Für viele ist sie ein Fixpunkt im Frühjahr. Das spricht für die Stärke dieser Marke, die wir unbedingt erhalten werden.

So ähnlich sollte das eigentlich auch in diesem Jahr wieder aussehen: Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrem Rundgang über die Hannover Messe 2019. Quelle: Rainer Dröse

„Wir starten mit Mobilfunkstandard 5G durch“

Messen sind längst keine Selbstläufer mehr: Die Cebit ist schon Geschichte, die Uhrenmesse Baselworld steht vor dem Aus, die Internationale Automobil-Ausstellung versucht einen Neustart – könnte nicht auch die Industrie nach einem Jahr ohne Messe auf die Idee kommen, dass sie dieses Instrument nicht mehr benötigt?

Wir tun viel dafür, unsere Messen gemeinsam mit unseren Ausstellern weiterzuentwickeln und im partnerschaftlichen Austausch mit unseren Kunden zu bleiben. Das fängt bei der Kulanz an: Für Aussteller, die sich bereits für die Hannover Messe 2021 angemeldet haben, entfällt die Stornogebühr für dieses Jahr. Parallel arbeiten wir an einem digitalen Event, um den Unternehmen eine alternative Bühne für ihre Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Und wir entwickeln das Gelände weiter, in dem wir ein Campus-Netz für den neuen Mobilfunkstandard 5G aufbauen, um dann in den nächsten Jahren mit den neuesten Trends beim Thema Industrie 4.0. wieder durchstarten zu können.

„Verlust läge dann nahezu bei 100 Millionen Euro“

Zunächst einmal muss die Deutsche Messe aber dieses Jahr überstehen. Zurzeit kommt nirgends Geld herein – haben Sie noch Hoffnung auf eine Wende zum Besseren?

Wir bereiten uns auf zwei Szenarien vor: In der – wenn man das so sagen darf – optimistischen Variante können die drei im Herbst geplanten Messen IAA Nutzfahrzeuge, Euroblech und Eurotier wie geplant stattfinden. Selbst dann würde sich der ursprünglich geplante Umsatz von knapp 330 Millionen Euro aber immer noch mehr als halbieren, unter dem Strich stünde ein Verlust von 50 bis 60 Millionen Euro. Wenn wir auch diese Veranstaltungen absagen müssten, was wir wirklich alle nicht hoffen, würde der Umsatz auf knapp 40 Millionen Euro schrumpfen – der Verlust läge dann bei nahezu 100 Millionen Euro.

Seit der Domotex im Januar ruht der Betrieb auf dem Messegelände in Hannover. Quelle: Rainer Dröse

Das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover haben die Messe vor zehn Jahren mit einer Kapitalerhöhung von 250 Millionen Euro vor der Pleite bewahrt. Müssen Ihre Anteilseigner jetzt erneut einspringen oder können Sie diese Krise aus eigener Kraft überstehen?

Dank dieser Kapitalerhöhung verfügen wir über eine robuste Finanzstruktur. Unser Eigenkapital lag Ende vergangenen Jahres bei 195 Millionen Euro, unser Liquiditätspolster konnte sich ebenfalls sehen lassen. Klar ist aber auch, dass kein Unternehmen der Welt eine solche Durststrecke komplett ohne Einnahmen über Monate hinweg durchhalten kann. Deshalb verhandeln wir mit mehreren Banken über Kredite. Wie viel Geld wir am Ende benötigen, hängt von der Entwicklung der Geschäfte im Herbst ab.

„Stadt und Land haben hohes Interesse am Erfolg der Messe“

In Rede stehen angeblich Kredite von bis zu 70 Millionen Euro. Können Sie darauf bauen, dass Stadt und Land weiterhin so treu an Ihrer Seite stehen wie in der Vergangenheit – im Zweifel auch als Bürgen?

Unsere Anteilseigner haben beide ein hohes Interesse am Erfolg des Unternehmens. Dieser lässt sich aber nicht nur an unserer Bilanz ermessen, zum Bild gehören auch die Geschäfte für die Region. Jede der größeren Messen beschert der Hotellerie und der Gastronomie in Hannover Umsätze in zweistelliger Millionenhöhe. Das gilt es immer im Blick zu behalten, wenn es um die Bedeutung der Deutschen Messe als Wirtschaftsfaktor geht.

„Froh über die Beteiligung in Schanghai “

Für die Deutsche Messe als Unternehmen ist hingegen Schanghai längst viel wichtiger als Hannover. Mit der Beteiligung am dortigen Messegelände haben Sie zuletzt deutlich mehr verdient als mit hiesigen Veranstaltungen. Jetzt ruht auch in China der Betrieb – sehen Sie diese Abhängigkeit inzwischen mit anderen Augen?

Unser Engagement in Schanghai beruht auch darauf, dass China als große Volkswirtschaft eine so hohe Affinität zu unseren Messethemen hat. Davon haben wir bis vor wenigen Wochen sehr stark profitiert – und die Digitalisierung, die zunehmende Vernetzung der Produktion und das Internet der Dinge, also all das, was die industrielle Transformation ausmacht, bleiben uns als Wachstumstrends sicherlich erhalten. Wir sind immer noch sehr froh darüber, dass unsere Vorgänger den Mut zur Beteiligung am Messegelände in Schanghai gehabt haben.

Eine Messe ist kein Party-Event

Messen sind wie Konzerte, Volksfeste und Fußballspiele vor Publikum sind vorerst bis Ende August abgesagt. Die IAA Nutzfahrzeuge soll Ende September ihre Tore öffnen – wie zuversichtlich sind Sie?

Wir werden als Messebranche sehr deutlich machen, dass wir uns stark von Volksfesten und vom Fußball unterscheiden. Wir sind in der Lage, eine Messe so auszurichten, dass der gesundheitliche Schutz für Aussteller und Besucher gewährleistet ist. Eine Messe ist kein Party-Event, sondern ein Business-Event: Das Interesse der Gäste ist auf die Neuheiten der Branche gerichtet und auf Gespräche zwischen Kunden und Herstellern. Dabei können wir sicherstellen, dass alle Vorschriften der Gesundheitsbehörden eingehalten werden. Ob die IAA im September ausgerichtet wird, entscheidet jedoch in letzter Konsequenz der VDA als Veranstalter der Messe.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann