Der hannoversche Kekshersteller Bahlsen steht vor einer Neuausrichtung. Das Ziel sei, am Markt agiler zu sein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. „Wir wollen die Zukunft der Lebensmittelbranche prägen, indem wir das Beste aus Tradition und Moderne zusammenbringen“, erklärte Bahlsen-Chef Phil Rumbol. „Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis.“

Der Brite ist der erste Konzernchef in der 131-jährigen Firmengeschichte, der nicht aus der Eigentümerfamilie kommt; er führt Bahlsen seit April. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit hat sich der Manager von dem von seinen Vorgängern verkündeten Anspruch verabschiedet, die Erlöse bis 2025 zu verdoppeln. „Die vergangenen Jahre haben uns gezeigt, dass dieses Ziel kaum zu erreichen sein wird“, sagte er der „Lebensmittel-Zeitung“. Zwischen 2016 und 2019 war der Umsatz vor allem wegen Schwierigkeiten im Handelsmarkengeschäft um 12 auf etwa 540 Millionen Euro gesunken.

„Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis.": Bahlsen-Chef Phil Rumbol.

Marken wie Bahlsen und Leibniz sollen erneuert werden

Wie die neue Strategie aussieht, will Bahlsen noch nicht verraten. Im Gespräch mit dem Branchenmagazin hatte Rumbol betont, dass der Konzern vor allem seine Anstrengungen in der Produktentwicklung vergrößern müsse. Zudem sei es nötig, bekannte Marken wie Bahlsen und Leibniz zu erneuern. In Deutschland müsse es gelingen, wieder mehr junge Konsumenten anzusprechen.

Seine Ziele will Rumbol mit einem veränderten Management erreichen. Dazu gehören fortan ein „Chief Culture Officer“ und eine Führungskraft für das Marketing, die noch nicht benannt sind. Scott Brankin werde sich um die Hauptmärkte Europa, Nahost und Afrika sowie den Einkauf kümmern, Jonathan Duffin um die Wachstumsmärkte USA, Großbritannien und Asien, hieß es. Finanzgeschäftsführer Jörg Hönemann und Deutschland-Chef Lars Engel verlassen das Unternehmen.

