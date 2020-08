Hannover

Es war eine fürchterliche Zeit für die Norddeutsche Landesbank – die Zahlen von damals sind immer noch erschreckend: Mit einem Verlust von fast 2,4 Milliarden Euro beendete das Geldinstitut das Jahr 2018 – und die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassen-Gruppe mussten 3,6 Milliarden Euro aufbringen, um die Nord/LB zu retten.

Nach der Finanzspritze wurde es ruhiger. Im vorigen Jahr musste die Bank zwar noch einen weiteren Verlust in Höhe von 69 Millionen Euro wegstecken, doch dies lag besonders an den mit einem Konzernumbau verbundenen Kosten. Die Sanierung kam voran, mit dem operativen Geschäft ging es aufwärts – dann kam die Corona-Pandemie und mit ihr der stärkste Konjunktureinbruch seit Jahrzehnten. Wenn die Wirtschaft in einem Quartal um 9,7 Prozent schrumpft, bringt dies viele Unternehmen in Existenznot.

Institut wollte die Krise abhaken

Banken müssen sich darauf einstellen, einen höheren Anteil ihrer Kredite abschreiben zu müssen. Indem der Staat mit Nothilfen für Firmen, einer Verlängerung der Kurzarbeit und einer Aussetzung der Insolvenzanmeldepflicht gegengesteuert, hat er das Schlimmste bisher vermeiden können. Dennoch wird es zahlreiche Kreditausfälle geben.

Dies gilt für die gesamte – ohnehin unter dem Zinstief leidende – Bankenbranche. Für die Nord/LB ist es aber ein Rückschlag in einer schwierigen Phase, in der das Institut seine Krise eigentlich abhaken wollte. Doch Firmenkredite sowie die Finanzierung von Flugzeugen, die zurzeit weniger gebraucht werden, spielen für die Bank eine beträchtliche Rolle. Bei der Nord/LB kann man nur hoffen, das sich die Corona-Krise nicht wieder verschärft. Und die Träger müssen Geduld aufbringen, bis die Landesbank wieder erfreuliche Geschäftszahlen präsentieren kann.

Von Dirk Stelzl