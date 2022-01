Hannover

Beim hannoverschen Kekshersteller Bahlsen gibt es erneut einen Führungswechsel. Nur knapp zwei Jahre nach seinem Amtsantritt scheidet der bisherige Firmenchef Phil Rumbol wieder aus. Der Brite habe den Prozess der Neuausrichtung des Unternehmens und die Entwicklung einer neuen Strategie vorangetrieben, erklärte Bahlsen am Donnerstag. Für die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer moderneren Positionierung der Marken werde jetzt mit der Suche nach einer neuen Führungsspitze begonnen.

Das Traditionsunternehmen hatte Rumbol im April 2020 zum ersten familienfremden Chef berufen. „Wir haben gezielt nach jemandem gesucht, der die Vision und Werte der Familie teilt“, sagte damals Werner Michael Bahlsen. Der heute 72-Jährige hatte sich 2018 aus der Geschäftsführung in den Verwaltungsrat zurückgezogen, dem er seither vorsteht. Eigentlich hätte an seine Stelle ein Führungsteam treten sollen, doch dafür infrage kommende Manager hatten das Haus zuvor wieder verlassen.

„Wichtige Meilensteine gesetzt“

Die Hintergründe für den abermaligen Wechsel an der Spitze von Bahlsen bleiben vage. Offiziell zeigt sich die Familie mit Rumbols Leistung sehr zufrieden. „Er hat wichtige Meilensteine für die Neuausrichtung gesetzt, die Umsetzung der Transformation eingeleitet und damit eine wichtige Grundlage für die Zukunft gelegt“, sagte Werner Michael Bahlsen. Für „sein außerordentliches Engagement für das Unternehmen“ gebühre dem Manager Dank. Bei Kuchen und Keksen sieht sich Bahlsen mit 2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Marktführer in Deutschland. Das Unternehmen gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Herstellern von Süßgebäck in Europa.

Bahlsen hält an Strategie fest

Rumbol war mit der Erfahrung aus drei Jahrzehnten in Konsumgüterkonzernen wie Cadbury, Anheuser-Busch Inbev und Kraft nach Hannover gekommen. Für Bahlsen hatte er 2020 als Ziel ausgegeben, am Markt agiler zu sein. „Wir wollen die Zukunft der Lebensmittelbranche prägen, indem wir das Beste aus Tradition und Moderne zusammenbringen“, sagte er seinerzeit. Von 2016 bis 2019 war der Umsatz vor allem wegen Schwierigkeiten im Handelsmarkengeschäft auf rund 540 Millionen Euro gesunken. Das wollte Rumbol ändern: „Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis.“

An dieser Strategie werde Bahlsen auch künftig festhalten, hieß es am Donnerstag. Zum einen wolle man neue Produkte wie etwa glutenfreie und veganen Gebäckvarianten entwickeln. Zum anderen sei es nötig die eigenen Marken zu verjüngen. Bei der Kernmarke „Bahlsen“ wurde das Design der Verpackungen bereits verändert. Für „Leibniz“ und „Pick Up“ stehe ein solcher Relaunch ebenfalls bevor, erläuterte das Unternehmen. Dem Vernehmen nach hatten Rumbol und die Familie Bahlsen unterschiedliche Vorstellungen, was das Tempo bei der Umsetzung dieser Reform betrifft.

Eine „aktive Gesellschafterin“

Bis zur Regelung der Nachfolge wird ein „Management Board“ die Geschäfte führen. Dem Gremium gehören Verena Bahlsen, Cornelia Kaufmann, Jonathan Duffin und Claire Sutton an. Als Berater stehen dem Quartett neben Werner Michael Bahlsen zwei weitere Verwaltungsräte zur Seite.

Die 28 Jahre alte Verena Bahlsen wolle nicht an die Spitze des Unternehmens wechseln, hieß es. Sie sehe sich als „Chief Mission Officer“ in der Rolle einer „aktiven Gesellschafterin“, die gemeinsam mit ihrem Vater und ihren drei Brüdern die Richtung definieren wolle, in die sich die Firma entwickeln werde.

