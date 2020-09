Hannover

Es war noch keine Hochzeit im Himmel wie seinerzeit bei Daimler und Chrysler. Sehr viel geringer waren die Erwartungen indes nicht, als Continental und Osram vor zwei Jahren ein neues Unternehmen aus der Taufe hoben, „das die Zukunft automobilen Lichts neu denkt“. Obwohl sich die Konjunktur in der Autobranche auch vor zwei Jahren schon merklich abzukühlen begann, versprachen Scheinwerfer, die sich über Sensoren und Kamerasysteme immer an die jeweilige Fahrsituation anpassen, trotzdem ein gutes Geschäft zu werden.

Nach der Fusion von Daimler und Chrysler sollte es mehrere Jahre dauern, bis beide Seiten ihre Beziehung für gescheitert erklärten. Bei Conti und Osram hat sich der Glaube an eine gemeinsame Zukunft deutlich schneller zerschlagen: Nur 26 Monate nach der Gründung ihres Joint-Ventures lösen die Partner die Verbindung wieder auf. Das Kuriose daran ist, dass die Konzerne immer noch glauben, dass so eine Kooperation im Kern strategisch sinnvoll ist – beiden fehlt jedoch die Kraft, eine schwierige Anlaufphase durchzustehen.

Weder Continental noch Osram wollen aktuell zusätzliche Belastungen schultern. In Hannover will man die Kosten jährlich um eine Milliarde Euro senken und stellt dafür weltweit 30.000 Jobs infrage, der Lichtspezialist soll nach der Übernahme durch den Sensorenhersteller AMS so schnell wie möglich von seinem hohen Schuldenberg herunterkommen. Die Entwicklung schlauer Scheinwerfer mag sich schon in wenigen Jahren auszahlen – die Sanierer in den Chefetagen wählen bewusst einen engeren Horizont: Sparen wird da zu einem Wert an sich.

