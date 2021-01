Hannover

Für Alexej Mordaschow hat sich das Engagement bei der Tui bisher nicht gelohnt – um es gelinde auszudrücken. Zwar konnte die Aktie des Reisekonzerns zwischenzeitlich auch deutliche Kurszuwächse verzeichnen, das Depot des größten Anteilseigners dürfte heute aber deutlich weniger wert sein als bei seinem stufenweisen Einstieg in den Jahren nach 2007. Umso erstaunlicher mutet es deshalb an, dass der russische Oligarch bereit ist, noch mehr Kapital in ein Unternehmen zu investieren, dessen Existenz weiterhin gefährdet ist.

Was plant Mordaschow ?

Andererseits: Die Motive von Mordaschow, der sein Geld vor allem im Geschäft mit Stahl, Kohle und Erz verdient, sind für die übrigen Aktionäre schon immer ein Rätsel. Auf manche wirkte er zunächst ähnlich obskur wie sein zwischenzeitlicher Gegenspieler John Fredriksen. Doch das Vertrauen wuchs, als der norwegische Reeder mit zypriotischem Pass seinerzeit versuchte, die Tui zu zerschlagen – und Mordaschow sich dagegenstellte. Auch wenn er sich seither als loyaler Investor präsentiert: Eine gewisse Fremdheit ist geblieben.

Anzeige

Bald dürfte sich Mordaschow mit einem weiteren ungewöhnlichen Großaktionär arrangieren müssen – nach der Kapitalerhöhung wird wohl auch der deutsche Staat bei der Tui mitreden wollen: Mit einer Sperrminorität von rund 25 Prozent könnte der Bund erheblichen Einfluss auf den Konzern nehmen. Bisher deutet wenig darauf hin, dass der mit weitem Abstand größte Geldgeber das auch tun will. Gleichwohl muss der Vorstand künftig neben Moskau auch Berlin stärker in den Blick nehmen. Damit verteilen sich die Gewichte im Konzern neu – die anderen Aktionäre werden an Einfluss verlieren.

Von Jens Heitmann