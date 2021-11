Hannover

Die allmähliche Erholung der Luftfahrt erleichtert vieles. Nach der langen Corona-Flaute schöpfen vor allem Airlines und Flughäfen wieder Hoffnung – aber auch der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB) kommt der Aufschwung sehr gelegen. Als das Geldinstitut seine Risikovorsorge im vergangenen Jahr massiv erhöhen musste, war dies vor allem auf die Finanzierung von Flugzeugen und Triebwerken zurückzuführen. Zu Beginn der Pandemie war die Sorge aufgekommen, dass diese Kredite ähnlich notleidend werden könnten wie zuvor jene für Containerschiffe.

Hohe Gebühren für Garantien des Landes

Obwohl diese Angst inzwischen deutlich geringer geworden ist, behindern die Altlasten die Bank weiterhin. Während sich andere Geldhäuser auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können, muss die Nord/LB neben der Zukunft fortgesetzt auch die Vergangenheit in den Blick nehmen. Das Portfolio notleidender Schiffskredite schrumpft zwar schneller als ursprünglich erhofft, für die Garantien des Landes Niedersachsen werden aber weiterhin Gebühren in Millionenhöhe fällig. Dieses Geld könnte die Bank sonst zusätzlich in ihre dringend nötige Modernisierung investieren.

Ob die Nord/LB mit ihrem Fokus auf Firmenkunden, die gewerbliche Immobilienfinanzierung und erneuerbare Energien ihre gesetzten Ziele erreichen kann, weiß aktuell niemand. Das gilt auch für die Landesregierung, die bereits die aktuelle Zwischenbilanz zum Beweis für die Richtigkeit ihrer Milliardenhilfe erklärt. Sicher ist bisher nur, dass die vereinnahmten Gebühren für die vom Land gestellte Garantien bisher die fällig gewordenen Ausgaben deutlich übertreffen. Über die Qualität des neu ausgerichteten Kerngeschäfts der Bank sagt das aber noch nichts aus.

Von Jens Heitmann