Hannover

Dass Menschen sich bei der Arbeit nahe kommen, bleibt nicht aus. Das ist oft schön, manchmal schwierig – und manchmal sogar gefährlich, wenn zum Beispiel ein Virus weltweit Menschen krank macht. Natürlich müssen Unternehmen darauf reagieren und tun das ja auch mit allerlei Schutzvorkehrungen wie Homeoffice, Laufwegen, abgetrennten Bereichen und festen Zeiten für den Kantinenbesuch. Und natürlich mit der Pflicht, in bestimmten Situationen auch bei der Arbeit eine Maske zu tragen.

Klare Regeln versteht jeder

Darum verwundert die Idee von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer einer generellen Maskenpflicht am Arbeitsplatz. Sie hat den Charme des Einfachen. Klare Regeln versteht jeder – und sollten wir nicht alles Mögliche unternehmen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen und die erneute Schließung von Schulen und Betrieben zu verhindern? Ja, logisch, und doch dürfte die meisten Unternehmer der Kramp-Karrenbauer-Vorstoß beim Schutz ihrer Mitarbeiter und ihrer Firma nicht einen Deut weiterbringen. Entweder haben sie schon aus eigenem Interesse ihren Betrieb auf Risiken durchleuchtet und Vorkehrungen getroffen. In anderen Fällen dürfte das Bedecken von Mund und Nase schlicht nicht praktikabel oder aber gar unverhältnismäßig sein. Warum sollte zum Beispiel jemand, der allein im Büro vorm PC sitzt, eine Maske tragen, während der Zimmernachbar aus dem Homeoffice arbeitet? Oder jemand, der unter freiem Himmel eine Straße teert?

Anzeige

Und doch ergibt der Vorstoß keinen Sinn

Was gut und richtig für sie ist, wissen die Unternehmen im Zweifel selbst am besten. Eine generelle Maskenpflicht am Arbeitsplatz ergäbe also nur Sinn, wenn Unternehmer und Mitarbeiter den Ernst der Lage nicht erkannt hätten. So ist es aber nicht.

Von Karl Doeleke