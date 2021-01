Hannover

Auf den Bildern von Milchkartons und Butterpäckchen ist die Welt noch so, wie viele Verbraucher sie gern hätten: Glückliche Kühe grasen auf grünen Weiden, gern auch mit einem schnuckeligen Bauernhof im Hintergrund. Mit der Realität haben diese Aufdrucke immer weniger zu tun. Das jahrhundertealte Modell des Familienbetriebs verliert in der Landwirtschaft stark an Bedeutung. In Größe und Führung gleichen sich die Höfe mehr und mehr der Logik von Industrieunternehmen an.

Hoch spezialisierte Agrarunternehmen

Einiges spricht dafür, dass sich dieser Trend noch beschleunigen wird. Nach einer Analyse der DZ Bank könnte die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe innerhalb der nächsten 20 Jahre auf 100 000 sinken. Die durchschnittliche Betriebsgröße würde dieser Prognose zufolge von aktuell 63 Hektar je Betrieb auf 160 Hektar steigen. Verantwortlich dafür ist eine Kombination aus Digitalisierung und Demografie. Vielen kleinen Bauernhöfen fällt es immer schwerer, in neue Technik zu investieren und einen Nachfolger zu finden.

Anzeige

An ihre Stelle treten zunehmend große, hoch spezialisierte und betriebswirtschaftlich organisierte Agrarunternehmen. Bäuerlichen Familienbetrieben bleibt als Ausweg die Spezialisierung oder die Flucht in die ökologische Landwirtschaft, in der die Margen meist deutlich höher sind. Für die Masse der kleineren Höfe dürfte diese Nische jedoch zu klein sein, weil die große Mehrheit der Verbraucher allen Umfragen zum Trotz nicht bereit ist, für zertifizierte Bioprodukte deutlich tiefer ins Portemonnaie zu greifen. So sieht die Wirklichkeit vor dem Kühlregal aus.

Von Jens Heitmann