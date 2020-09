Hannover

Der Lastwagen- und Bushersteller MAN hat eine „Schlechtwetterklausel“ für wirtschaftliche Notsituationen genutzt, um mit den Arbeitnehmern vereinbarte Beschäftigungs- und Standortgarantien satte zehn Jahre vor Auslaufen zu kündigen. Auf die Idee kann man ja kommen, die Not in der Automobilbranche ist schließlich unbestreitbar da. Ob diese Art kaum verhohlener Erpressung aber weise ist, darf bezweifelt werden.

Zum einen war die Situation bei MAN auch schon vor der Corona-Krise angespannt – unter anderem durch Managementfehler. Nicht umsonst sind Mitte des Jahres Köpfe an der Firmenspitze gerollt. Zum anderen zeichnet sich ab, dass MAN im Streben nach Profitabilität Jobs aus den Hochlohnländern Deutschland und Österreich nach Osteuropa verlagern und dafür die derzeitige Lage nutzen will. Das allein schon kann den Gewerkschaften nicht passen.

Bei MAN stehen unruhige Wochen bevor

Mehr noch: Die einseitige Kündigung von Vereinbarungen ist im VW-Konzern, zu dem MAN gehört, ein Tabubruch. Umgehend hat sich der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh zu Wort gemeldet. Wenn MAN mit seinem Vorgehen Erfolg hat, müssen der mächtige Funktionär und seine Mitstreiter befürchten, dass das meistens verständnisvolle Miteinander von Arbeitgebern und Arbeitnehmern auch an anderen Stellen im VW-Reich in seiner bisherigen Form der Vergangenheit angehört. Die Gewerkschaften dürften also alles daransetzen, dass der aufgekündigte Pakt wieder in Kraft tritt. Dafür wird die Unternehmensleitung einen ziemlich hohen Preis fordern. MAN stehen unruhige Wochen und Monate ins Haus.

Von Bernd Haase