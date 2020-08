Hannover

Der Radius der deutschen Kreuzfahrtschiffe ist deutlich kleiner geworden: Statt die Kunden mit Ausflügen in die Karibik, in den Indischen Ozean oder wenigstens ins Mittelmeer zu locken, müssen die Veranstalter nun die Reize der Deutschen Bucht verkaufen. Zum Glück sind zumindest auch Touren nach Norwegen möglich – die Blicke auf die Fjorde bieten wenigstens etwas Abwechslung vom stark eingeschränkten Betrieb der Bars und Restaurants an Bord.

Ganze Tage auf See versuchen die Anbieter normalerweise zu vermeiden. Für die Gäste sind die Schiffe in erster Linie schwimmende Hotels, die sie über Nacht von einem attraktiven Hafen zum nächsten bringen. Dieses Konzept hat der Branche bisher ein stabiles Wachstum beschert – zwischen 2009 und 2019 hat sich die Zahl der Passagiere weltweit um zwei Drittel auf 30 Millionen erhöht. Die Deutschen haben diese Reiseform vergleichsweise spät entdeckt, inzwischen aber stellen sie hinter Amerikanern und Chinesen die drittgrößte Kundengruppe weltweit.

Anzeige

Erster Dämpfer schon im vergangenen Jahr

Das einzige Limit für den Boom im Kreuzfahrtgeschäft schienen lange nur die Kapazitäten der Werften zu sein. Nur weil Schiffbauer ausgebucht waren, konnten die Veranstalter ihre Flotten nicht noch schneller vergrößern. Einen ersten Dämpfer gab es für die Branche jedoch schon im vergangenen Jahr: Weil die Marktführer Aida und Tui Cruises für ihre deutschen Gäste gleich zwei neue Schiffe auf die Reise schickten, blieb die Nachfrage hierzulande erstmals hinter dem Angebot an Kabinen zurück. Die Veranstalter taten dies als „Sonderjahr“ ab und setzten auf eine schnelle Erholung der Tagesraten. Stattdessen kam Corona.

Von Jens Heitmann