Hannover

Vom früheren britischen Premierminister Harold Wilson stammt die Erkenntnis, dass eine Woche in der Politik eine sehr lange Zeit sein kann. Soll heißen: Manche Ereignisse entfalten eine Dynamik, aus der sehr schnell Konsequenzen folgen, die kurz zuvor niemand für möglich gehalten hätte. In der Wirtschaft, die sonst sogar eher in Quartalen denkt, ist diese Spanne durch die Corona-Krise noch einmal geschrumpft – inzwischen ist der tägliche Anstieg der Infektionszahlen zum Barometer für die Zukunftsperspektiven ganzer Branchen geworden.

In etlichen Regionen droht ein weiterer Stillstand

Die Ergebnisse der Umfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen zum Stand der Konjunktur von Anfang Oktober sind deshalb fast schon wieder überholt. Dass die Stimmung der Unternehmen im dritten Quartal besser war als im ersten Halbjahr, kann nicht überraschen, weil bei einer breiten Mehrheit der Betriebe die Produktion wieder läuft und sich die Auftragsbücher füllen. Mittlerweile aber sind die Sorgen deutlich größer geworden – in etlichen Regionen Europas droht ein weiterer Stillstand des öffentlichen Lebens.

Anzeige

Anders als im Frühjahr ist die hiesige Industrie darauf zwar besser vorbereitet – die Lager mit wichtigen Teilen von Zulieferern aus Spanien und Italien sollen recht gut gefüllt sein. Aber auch diese Kapazitäten reichen allenfalls bis Weihnachten; außerdem ist es fraglich, ob sich die Ansteckungsraten hierzulande abermals einigermaßen unter Kontrolle halten lassen. Von einer Rückkehr zur Normalität ist daher auch die deutsche Wirtschaft weit entfernt, selbst wenn die Stimmung in manchen Betrieben zuletzt offenbar besser gewesen ist als die Lage.

Von Jens Heitmann