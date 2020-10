Hannover

Als sich das Coronavirus zu Jahresbeginn innerhalb weniger Wochen rund um den Globus ausbreitete, war das der größte Schock für die Weltwirtschaft seit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Weil ein Land nach dem anderen seine Grenzen schloss und Unternehmen reihenweise ihre Produktion einstellten, schien eine tiefe Rezession unabwendbar – an den Börsen sackten die Aktienkurse ins Bodenlose. Von dieser Panik haben sich die Finanzmärkte erstaunlich schnell wieder erholt – die reale Wirtschaft wird dafür erheblich länger brauchen.

Corona-Krise beschleunigt den Trend

Die Prognosen von Handelsorganisationen und Forschungsinstituten mögen sich in Details unterscheiden, im Kern fallen die Aussagen ähnlich aus: In diesem Jahr wird die Konjunktur nicht ganz so stark einbrechen wie zunächst befürchtet, dafür dürfte es 2021 nicht so steil bergauf gehen wie ursprünglich erhofft. Alle Vorhersagen stehen unter der Prämisse, dass in wenigen Monaten ein Impfstoff gegen den Covid-19-Erreger verfügbar sein wird und die Ansteckungsraten bis dahin nicht erneut außer Kontrolle geraten.

Die Gewichte zwischen den Volkswirtschaften werden sich selbst in diesem recht optimistischen Szenario neu justieren. Während die USA Schätzungen zufolge Ende nächsten Jahres bestenfalls wieder so dastehen wie 2019, könnte Chinas Bruttoinlandsprodukt um rund ein Zehntel größer ausfallen. Europa und Japan gelten als Nachzügler, weil die Regierungen mit hohem Aufwand Jobs erhalten wollen, die in einer stärker automatisierten und digitaleren Arbeitswelt auf längere Sicht keine Zukunft haben. Diesen Trend gab es auch schon vor Corona – die aktuelle Krise beschleunigt ihn jedoch.

Von Jens Heitmann