Hannover

Was die Weltwirtschaft angeht, so ist sie verflochten“, wusste schon der große Gelegenheitsökonom Kurt Tucholsky. Als der satirische „Kurze Abriß der Nationalökonomie“ 1931 erschien, mögen die globalen Lieferketten insgesamt noch etwas lückenhafter gewesen sein als heute – an die Dimension der damaligen Verwerfungen in den Handelsbeziehungen reichen die aktuellen Schwierigkeiten nicht annähernd heran. Vermutlich hätte die leichte Korrektur einer Prognose zum Konjunkturverlauf durch eine überstaatliche Institution seinerzeit kein allzu großes Aufsehen erregt.

Die Märkte wurden mit Geld geflutet

Dass der Internationale Währungsfonds (IWF) heute deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, liegt auch am Umfeld. Wenn aus aller Welt Finanzminister, Zentralbanker und andere Vertreter der Finanzwirtschaft nach Washington reisen, um auch über die Konsequenzen dieser neuesten Vorhersage zu beraten, werden dadurch höhere Erwartungen an mögliche Konsequenzen geweckt. Angesichts ihres schrumpfenden Handlungsspielraums können die politischen Akteure diese aber kaum noch erfüllen.

Anders als während der Weltwirtschaftskrise Anfang der Dreißigerjahren haben die Regierungen im Verlauf der Pandemie getan, was sie tun konnten – und die Märkte mit Geld geflutet. Dadurch hat sich die Konjunktur so schnell erholt, dass nun in vielen Branchen die Nachfrage das Angebot übertrifft. Hier wieder für ein Gleichgewicht zu sorgen ist nicht Aufgabe der Politik. In der Regel folgt der Aufbau der Kapazitäten den Bestellungen – nur das dauert eben. Hersteller, Händler und deren Kunden müssen deshalb notgedrungen auf ein Gut setzen, das derzeit noch knapper zu sein scheint als Chips und Container: Geduld.

Von Jens Heitmann