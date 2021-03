Hannover

Ältere Kunden mögen sich noch daran erinnern: Wenn sie ihr Geld früher zu einer Bank oder Sparkasse trugen, bekamen sie dafür eine Gegenleistung – sogenannte Zinsen. Inzwischen wächst eine Generation heran, die diesen Begriff lediglich aus den Erzählungen der Eltern kennt. Unterdessen erwecken manche Finanzinstitute mitunter schon fast den Eindruck, als ob sie bald auch Banküberfälle gutheißen könnten, damit ihnen jemand diese lästige Liquidität vom Halse schafft.

Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat den Preis für das Geld so weit entwertet, dass die Verzweiflung unter Bankern und Kunden gleichermaßen groß ist. Wer sein Erspartes nicht auf dem Girokonto horten will und das Risiko von Wertpapieren scheut, weicht zum Teil auf Portale wie Weltsparen oder Zinspilot aus, weil diese mit angeblich sicheren Geldanlagen werben, die noch Mini-Zinsen bieten. Risikolos sind diese Konten aber nur, da in der Europäischen Union Beträge von bis zu 100.000 Euro je Kunde und Bank der gesetzlichen Einlagensicherung unterliegen.

Wie wackelig solche Geschäftsmodelle sind, zeigt sich aktuell bei der Bremer Greensill Bank, die gerade von der Aufsichtsbehörde Bafin wegen drohender Überschuldung geschlossen wurde: Wenn die Zentralbank Finanzinstituten Liquidität sogar zu Negativzinsen gewährt, wenn das Geld in Kredite fließt, muss jede Bank, die bereit ist, dafür mehr zu zahlen, ein Problem haben. Seriöse Häuser müssen diesem Gebaren nicht nur hilflos zuschauen – ihnen werden zudem per Umlageverfahren die Kosten für den stetig wachsenden Kontrollaufwand der Bafin aufgebürdet.

Von Jens Heitmann