Obwohl Banken und Sparkassen mehrheitlich Frauen beschäftigen, ist der Anteil weiblicher Führungskräfte so gering wie in keiner anderen Branche. Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung liegt der Frauenanteil auf der zweiten Führungsebene nur bei 21 Prozent – und damit um die Hälfte unter dem Durchschnitt. Bei Volks-, Sparda- und Raiffeisenbanken sitzt in neun von zehn Vorständen der 839 Geldhäuser keine Managerin: Es gibt sogar mehr Vorstände mit dem Vornamen Thomas (93) als weibliche Top-Führungskräfte (88).

Dass die Spitzenpositionen mit besonders vielen Thomassen, Michaels und Stephans besetzt sind, hat auch mit deren Eltern zu tun: Mitte der Sechzigerjahre waren diese Vornamen in Mode. Die Verantwortung für das Übergewicht männlicher Mittfünfziger liegt jedoch in der Management-Kultur: Seit Jahrzehnten rekrutiert die breite Mehrheit der Unternehmen ihre Führungskräfte nach dem gleichen Muster. Die Forderung nach der Förderung qualifizierter Frauen fehlt in kaum einer Festansprache – in der Praxis verhindert oft eine gläserne Decke ihren Aufstieg.

Auch deshalb gilt in Deutschland seit 2016 für die Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen eine verbindliche Frauenquote von 30 Prozent – für die Vorstände hingegen nicht. Zuletzt gab es hier sogar Rückschritte: Unter den 30 Dax-Konzernen hatten elf zum Stichtag 1. September keine Managerin im obersten Führungsgremium; im vergangenen Jahr waren es nur sechs. Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die SPD-Bundesministerinnen für Frauen und Justiz die gesetzlichen Vorgaben verschärfen wollen. Die Kollegen aus der Unionsfraktion sträuben sich noch – mit dem jüngsten Schwenk von Markus Söder deutet sich jedoch nicht nur in der CSU ein Stimmungswandel an.

Von Jens Heitmann