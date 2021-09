Hannover

Laut Listenpreis sind Elektroautos deutlich teurer als Benziner oder Diesel – dank der üppigen Subventionen durch den Fiskus jedoch kann ein Stromer für manche zu einem Schnäppchen werden. Bei einem Leasingfahrzeug beispielsweise ist es möglich, dass die staatliche Prämie von 6000 Euro in etwa der fälligen Einmalzahlung entspricht. Wer ein E-Auto als Dienstwagen nutzt, muss die private Nutzung nur mit 0,25 Prozent des Listenpreises pro Monat versteuern, bei einem Verbrenner wäre es viermal so viel. Selbst die Ladestation in der eigenen Garage gibt es aufgrund des staatlichen Zuschusses fast geschenkt.

Missverhältnis bei der Förderung

Nach Berechnungen der Deutschen Bank sponsern die deutschen Steuerzahler jedes E-Auto über direkte Zuschüsse wie Kaufprämien und Rabatte bei der Kfz-Steuer im Vergleich zu Verbrennern über die Nutzungsdauer hinweg je nach Fahrzeugklasse mit bis zu 20 000 Euro. Zum Vergleich: Pro Schüler gaben die öffentlichen Haushalte im Jahr 2019 laut Studie lediglich 8200 Euro aus. Union und SPD stört dieses Missverhältnis nicht: Erst im Sommer hat die Bundesregierung den Topf für die Förderung privater Ladestationen noch einmal nachgefüllt. Von ihrem Förderprogramm verspricht sich die Bundesregierung einen deutlich geringeren Schadstoffausstoß – zumal zu den Bedingungen gehört, dass die Wallboxen mit Ökostrom gefüttert werden.

Die soziale Schieflage ist offensichtlich: Der Anteil von Haushalten, die bereits eine Stromkarosse besitzen oder sich eine anschaffen möchten, ist bei Besserverdienern rund dreimal so hoch wie bei Niedriglöhnern. Bei den Zuschüssen für die sogenannten Wallboxen dürfte der Unterschied noch größer sein – eine Ladesäule für die eigene Garage setzt schließlich ein Grundstück samt Immobilie voraus. Es ist höchste Zeit, dass Laternenparker aus Mietshäusern für deren Förderung nichts mehr bezahlen müssen.

Von Jens Heitmann