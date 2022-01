Hannover

Wenn bekannte Geschäftsnamen aus einer Stadt verschwinden, ist das immer bedauerlich. Sie stehen für Kontinuität und Verlässlichkeit – und wer mag darauf schon gerne verzichten? Zumal in einer Zeit, in der sich der Wandel immer mehr beschleunigt und Beständigkeit den Menschen Halt gibt.

Zwar war die Bäckerei Bosselmann kein alteingesessener Betrieb. Es gab sie gerade einmal 23 Jahre in Hannover. Andere lokale Bäcker wie etwa Göing bringen es auf mehr als 100 Jahre. Aber für viele Verfechter des traditionsreichen Backhandwerks gehörte auch Bosselmann zum Stadtbild und zum Alltag, so wie viele der inhabergeführten anderen Betriebe in Hannover.

Beschäftigte behalten eine berufliche Perspektive

Aus dem Beispiel Bosselmann lässt sich lernen, wie nahe beieinander höchste Sympathiewerte und ein tiefer Fall in unserer schnell getakteten und von Erregungskultur geprägten Zeit liegen können. Zu Beginn der Corona-Krise hatte der Unternehmer viel Zustimmung für seine Videobotschaft an Kunden und Öffentlichkeit erfahren. Für seine Drohung an die Beschäftigten dann hagelte es kurz darauf empörte Kritik.

In den Köpfen vieler Menschen ist offenbar vor allem Letzteres hängen geblieben. So sehr, dass sich die neuen Eigentümer der Bäckerei nun von dem Markennamen trennen, den sie teuer bezahlt haben. Der Person des Unternehmers Gerhard Bosselmann wird dieses Ende nicht gerecht. Er hat bei der Abwicklung seines Geschäfts Verantwortung bewiesen und dafür gesorgt, dass die rund 80 Beschäftigten eine berufliche Perspektive behalten, also im Wortsinne in Lohn und Brot bleiben. Das hat Stil – gerade in einer so schwierigen Zeit.

