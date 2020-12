Hannover

Dass nicht alle eigenen Vorhaben auf Zustimmung in den Ländern stoßen, weiß man im Bundesgesundheitsministerium natürlich. Meist äußert sich die Kritik an den Berliner Plänen aber in moderaten Worten – nur bei größerem Unbehagen kann es schon mal zu einer Bundesratsinitiative kommen, um noch eine Änderung missliebiger Gesetze zu erreichen. Deshalb fiel es umso mehr auf, als Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) ihren Amtskollegen Jens Spahn kürzlich mit dem Vorwurf attackierte, einen „Anschlag auf die gesetzliche Krankenversicherung“ zu verüben.

Versicherte müssen sich auf höhere Zusatzbeiträge einstellen

Die Attacke lief jedoch ins Leere: Weder wurde der Bundesgesundheitsminister zur Fahndung ausgeschrieben noch musste er davon ablassen, die zum Teil üppigen Reserven wohlhabender Krankenkassen zur Finanzierung der Corona-Kosten heranzuziehen. Der wesentliche Grund dafür ist, dass durch eine Schieflage bei der Verteilung der allgemeinen Beitragseinnahmen insbesondere einige AOK Rücklagen angehäuft haben, die der Versorgung der Versicherten zuletzt nur zum Teil zugutekamen. Das weckt nicht nur den Neid anderer Kassen, es setzt auch der Solidarität unter den Ländern bei Attacken gegen Berlin enge Grenzen.

Dass Spahn sich in dem Streit durchsetzen konnte, hilft ihm mittelfristig aber kaum weiter. Die Geldspeicher der Kassen kann er nur einmal leeren – seine vor der Pandemie auf den Weg gebrachten Reformen werden die Gesundheitsausgaben dagegen kontinuierlich nach oben treiben. Noch haben die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung davon kaum etwas mitbekommen – das wird sich im nächsten Jahr mit der Erhöhung der Zusatzbeiträge ändern.

Von Jens Heitmann