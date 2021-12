Hannover

Der neue Bundesbank-Präsident passt ins Profil der neuen Bundesregierung: Joachim Nagel ist Mitglied der SPD und hat die Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) bisher ausreichend kritisch kommentiert, um auch der FDP zu gefallen; den Grünen war die Nachfolge von Jens Weidmann weitgehend egal. Für die Liberalen ist vor allem der Symbolcharakter dieser Personalie wichtig: Im Wahlkampf haben sie sich als Verfechter einer Geldpolitik positioniert, die vor allem der Stabilität der Preise verpflichtet ist. In Nagel sehen sie einen Bruder im Geiste.

Vorgänger Weidmann im EZB-Rat klar in der Minderheit

An den Mehrheitsverhältnissen im Rat der Zentralbank ändert das jedoch nichts. Weidmann war dort mit seiner Skepsis gegenüber der fortwährenden Gelddruckerei zwar nicht völlig isoliert, aber doch klar in der Minderheit. Obwohl sich der Auftrieb der Preise deutlich beschleunigt hat und wohl bis weit ins nächste Jahr hinein anhalten wird, nimmt die EZB-Spitze diese Entwicklung achselzuckend in Kauf. Ihre Sorgen gelten eher den hoch verschuldeten Ländern in Südeuropa, die sich steigende Zinsen nicht leisten können und wollen.

Weidmann hatte zuletzt die Hoffnung verloren, dass die Bundesbank und ihre Verbündeten mit ihren Bedenken Gehör finden. Eine Zentralbank könne ihre Unabhängigkeit nur bewahren, wenn sie „nicht ins Schlepptau der Fiskalpolitik oder der Finanzmärkte gerät“, hieß es in seinem Abschiedsbrief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Um im Bild zu bleiben: Ein Kapitän der Bundesbank mag bei der EZB Zutritt zur Brücke haben – den Kurs geben dort andere vor, auch wenn die FDP ihn lieber als Lotsen sähe.

Von Jens Heitmann