Hannover

Die Figur des Marlboro Man hat der Philip-Morris-Konzern Mitte der Fünfzigerjahre erfunden, um seine Marke als männlicher zu positionieren. Anders als das hektische HB-Männchen wurde der coole Cowboy vor Westernlandschaft zu einer Ikone für die Werbewirtschaft. Dem Hersteller ist das gut bekommen: Marlboro ist bis heute Marktführer. Darstellern der Figur eher nicht: Einige starben an Lungenerkrankungen.

Überzeugende Argumente für ein Werbeverbot

Im amerikanischen Fernsehen sind Zigarettenwerbespots bereits seit 1971 verboten, Philip Morris hat die Kampagne mit dem Marlboro Man 1999 beendet. Auch in der Europäischen Union dürfen Tabakkonzerne kaum noch Werbung machen – Deutschland ist immer noch eine der wenigen Ausnahmen, obwohl die Argumente für ein Verbot überzeugend sind: Wer mit 18 Jahren noch nicht raucht, fängt wahrscheinlich auch nicht mehr damit an. Wer aber raucht, kommt davon nicht mehr so leicht los. Jahr für Jahr sterben mehr als 120 000 Deutsche an den Folgen des Tabakkonsums.

Besonders in der CDU haben Argumente der Herstellerlobby dennoch erstaunlich lange Widerhall gefunden, nach denen die Reklame nur Raucher anspreche und sich nicht an Jugendliche wende – obwohl diverse Studien früh das Gegenteil belegten. Es ist gut, dass sich die Vernunft nun doch noch durchsetzt. Tabakwerbung im Radio und im Fernsehen sowie in gedruckten Medien zu verbieten, sie aber auf Plakatwänden und im Kino zuzulassen war immer inkonsequent. Die Branche kann sich damit trösten, dass die Zahl der Raucher trotz aller Aufklärungskampagnen weltweit noch genauso hoch ist wie vor 20 Jahren.

Von Jens Heitmann