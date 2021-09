Hannover

Die Raumfahrt war schon immer mit großen Versprechungen verbunden. Nach der Ankündigung des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, einen Mann auf den Mond zu bringen, sollte es acht Jahre dauern, bis Neil Armstrong den Erdtrabanten betreten konnte. Noch deutlich länger mussten sich die ersten privaten Passagiere gedulden, die der Unternehmer Richard Branson ins All befördern wollte: Die Warteliste wurde 2004 eröffnet – in diesem Jahr brachte Virgin Galactic die ersten Kunden in die Umlaufbahn. Tesla-Chef Elon Musk träumt unterdessen von einer Besiedelung des Mars.

Lukratives Geschäft mit Satelliten

Auch der Weltraum ist schließlich ein Markt. Nach Einschätzung der Investmentbank Morgan Stanley könnte sich der Umsatz der Weltraumindustrie von derzeit 350 Milliarden Dollar bis 2040 verdreifachen. Dem Alltourismus trauen die Analysten allerdings kein allzu großes Wachstum zu, da sich die Tickets bis auf Weiteres wohl nur Millionäre leisten können. Das deutlich größere Geschäft versprechen die Satelliten, besonders mit Blick auf den zunehmenden Datenverkehr rund um den Globus.

Auf diese Nachfrage zielt auch das Projekt eines Weltraumbahnhofs in der Nordsee. Bisher können die Transportraketen nur von Startplätzen in den USA, Russland oder in Französisch-Guayana abheben – dafür müssen sie mit bisweilen großem bürokratischen Aufwand außer Landes gebracht und über weite Strecken transportiert werden. Wenn sich das Prozedere und die Wege verkürzen ließen, wäre das für Unternehmen in Europa ohne Frage von Vorteil. Geduld ist aber auch hier gefragt. Vorerst gibt es nur Absichtserklärungen und die Aussicht auf eine Machbarkeitsstudie.

Von Jens Heitmann