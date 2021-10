Hannover

Das nennt man dann wohl gutes Timing: Gerade erst haben die Spitzenpolitiker der sich abzeichnenden Ampelkoalition im Bund beim Kongress der Gewerkschaft IG BCE in Hannover einmütig betont, dass man aber nun wirklich in Sachen Energiewende und Kohleausstieg auf die Tube drücken und vertrödelte Zeit aufholen werde. Zwei Tage später stellt der Netzbetreiber Tennet ein Megaprojekt namens „Windstrom-Booster“ vor, das dabei entscheidend helfen soll.

Probleme besonders beim Stromtransport

Ohne die Windräder auf hoher See wird es nichts mit der grünen Energiezukunft, weil die Anlagen einen deutlich höheren Stromertrag bringen als jene an Land. Zwar ist der Ausbau derzeit ins Stocken geraten, aber die Branche erwartet künftig einen starken Zuwachs auf bereits reservierten Flächen. Die Probleme liegen also weniger in der Stromerzeugung als im Stromtransport.

Dafür offeriert Tennet nun eine Lösung, die überzeugend klingt. Der Deutschland-Chef des Unternehmens, Tim Meyerjürgens, spricht von einem Angebot an die Politik. Man könnte auch sagen: Er erhöht den Druck in einem Augenblick, in dem das politische Klima günstig ist. Die Bundesnetzagentur muss dem „Windstrom-Booster“ zustimmen – und das soll sie, geht es nach Tennet, möglichst schon Anfang des Jahres. Meyerjürgens weiß, wovon er spricht. Der Bau der für den Transport von im Norden nicht benötigtem Strom in den Süden unerlässlichen Trassen wie Südlink verzögert sich um Jahre. Dabei hätte man genau diese Leitungen noch vor den Anlagen bauen müssen, deren Stromproduktion sie verteilen. Dieser Systemfehler darf sich nicht wiederholen.

Von Bernd Haase