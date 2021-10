Hannover

Die weltweit ziemlich einmalige Kurzarbeitergeldregelung hat den deutschen Arbeitsmarkt während der Lockdowns in Corona-Zeiten vor dem Schlimmsten bewahrt. Darüber sind sich die Experten einig. Sie ist zwar teuer, hat aber die Stellen der Beschäftigten und Liquidität der Firmen gesichert.

Von der Segnung bleiben jedoch manche ausgeschlossen – und das sind vor allem diejenigen, die ohnehin nicht auf Rosen gebettet sind. Oft haben Männer und Frauen einen Minijob, deren Einkommen aus einem Hauptberuf nicht zum Lebensunterhalt reicht oder denen sich mangels Zeit oder Qualifikation keine Alternativen bieten. Während der Pandemie mussten sie regelmäßig als Erste gehen, wenn die Geschäftslage ihrer Arbeitgeber es erforderte.

„Lücken im Regelungssystem“

Minijobber haben aber keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld und auch nicht auf eine andere Form der Entgeltfortzahlung. Das hat das Bundesarbeitsgericht in seinem Urteil bestätigt. Formal mag das richtig sein, aber in Ordnung ist es nicht. Die Richter in Erfurt sind sich dessen bewusst – wie sie mit ihrem Hinweis auf „Lücken im Regelungssystem“ deutlich machen. Das darf man als eine Art Handlungsauftrag an die Politik verstehen. Diese muss Netze einziehen, die auch die Schwächeren auffangen. Minijobber sind bisher häufig Verfügungsmasse für die Arbeitgeber, die sie gerne mit einer aus den USA bekannten Hire-and-fire-Mentalität behandeln. In Luft auflösen wird sich das Problem nicht. Nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen in den vergangenen Monaten ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten, wie sie amtlich heißen, wieder kräftig gestiegen. Aktuell sind es rund sechs Millionen.

Von Bernd Haase