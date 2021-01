Hannover

Die Lkw-Hersteller befinden sich in einer paradoxen Lage. Auf der einen Seite ist in Zeiten von Corona deutlich geworden, wie wichtig die Sattelschlepper im Alltag sind – ohne sie wäre im ersten Lockdown nicht nur das Toilettenpapier noch knapper geworden, auch alle im Internet bestellten Waren hätten die Kunden nur schwerlich erreicht. Andererseits halten sich Kunden in einer Krise mit der Erneuerung ihres Fahrzeugparks zurück: In Europa sind die Verkäufe von Nutzfahrzeugen im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent eingebrochen.

Konzern hatte schon vor der Corona-Krise Probleme

Der VW-Tochter Traton ist es immerhin gelungen, 2020 noch mit einem operativen Gewinn von 135 Millionen Euro abzuschließen – im Jahr zuvor waren es aber knapp 1,9 Milliarden Euro gewesen. Die schwarzen Zahlen verdankt der Konzern ausschließlich der schwedischen Marke Scania, MAN bleibt seit Jahren deutlich hinter den Erwartungen zurück. Schon vor Ausbruch der Pandemie hatte sich deshalb abgezeichnet, dass der deutsche Hersteller nicht um eine umfangreiche Sanierung herumkommen würde.

Anzeige

Für die Beschäftigten wurde das offenbar, als das Management im Herbst die bis 2030 geltenden Beschäftigungssicherungs- und Standortverträge kündigte – damit waren von Oktober 2021 an betriebsbedingte Kündigungen in großem Stil möglich. Dass der Stellenabbau zumindest in Deutschland nun geringer ausfällt als angedroht, dürfte in hohem Maß auf Interventionen aus der Politik zurückzuführen sein. Die Autoländer Niedersachsen und Bayern haben ihren Unmut klar zum Ausdruck gebracht. Mehr als eine Atempause ist das aber nicht. Werden die ambitionierten Ziele verfehlt, wird die Diskussion von vorn beginnen.

Von Jens Heitmann