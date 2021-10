Hannover

Die sich abzeichnende neue Bundesregierung sei zunächst einmal ein Zweckbündnis, aus dem aber etwas Größeres wachsen könne. Das hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner beim Kongress der Gewerkschaft Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) gesagt. Es wäre beispielsweise mit Blick auf Kohleausstieg und Energiewende eine feine Sache, wenn er recht behielte.

Gewerkschaften wie die IG BCE müssen nicht von der Notwendigkeit der Energiewende überzeugt werden, aber vom geeigneten Weg dorthin. Gleiches gilt für viele Bürgerinnen und Bürger. Sie zweifeln nicht am Grundsätzlichen. Nur haben viele von ihnen das dumpfe Gefühl, der Kohleausstieg bedeute im Wesentlichen, dass man ihnen per Verordnung Solaranlagen auf die Dächer drückt, Windräder vor die Nase stellt oder Stromleitungen durch die Landschaft zieht. Das ist nicht ganz falsch. Es geht darum, die dafür erforderliche Akzeptanz zu erreichen.

Einigkeit zeigen – wann immer es irgendwie machbar ist

Darin liegt eine wichtige Aufgabe für die Politiker der sogenannten Ampel. Sie müssen nicht alles mit Harmoniesoße zuschmieren, aber Einigkeit zeigen, wann immer es irgendwie machbar ist. Dazu gehört, Positionen zu räumen, auf denen vor dem Bundestagswahltag noch das Etikett mit der Aufschrift „mit uns keinesfalls machbar“ pappte.

Beim Gewerkschaftskongress haben die Spitzenpolitiker Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Christian Lindner in ihren Reden aufgezeigt, dass so etwas möglich ist. Ein Anfang ist also gemacht, und ganz im Sinne Lindners sollte nun etwas Größeres daraus erwachsen – und zwar schnell.

Von Bernd Haase