Zulieferer werden auch dafür bezahlt, dass sie in der Wahrnehmung der Konsumenten keine große Rolle spielen. Egal ob die Kunden eine Waschmaschine, ein Smartphone oder ein Auto kaufen: Am Ende orientiert sich die Entscheidung in der Regel an dem Qualitätsversprechen, das sie mit der Marke des Herstellers verbinden. Wer zuvor die Einzelteile produziert hat, spielt für die Verbraucher meist keine Rolle – auch weil die Verkäufer die eingekauften Leistungen gern für sich in Anspruch nehmen.

Starke Vernetzung in der Autoindustrie

Wie groß der Grad der Vernetzung in der Industrie inzwischen ist, wird immer nur dann offenbar, wenn es in der Lieferkette hakt. So sind für die Engpässe bei elektronischen Bauteilen für die Autoproduzenten nicht die direkten Zulieferer aus der Chipindustrie verantwortlich, sondern deren Vorlieferanten, denen es aktuell am nötigen Rohmaterial fehlt, um die unerwartet schnell gestiegene Nachfrage bedienen zu können. Angesichts der wachsenden Bedeutung der Halbleiter könnte es sich für Volkswagen, Daimler & Co. lohnen, diese Abhängigkeit zumindest zu verringern.

Konkurrenten wie Tesla oder auch Apple, über dessen Einstieg in die Branche regelmäßig spekuliert wird, begreifen die unscheinbaren Chips als Teil ihres Kerngeschäfts, das sie nicht aus der Hand geben wollen. Sie lösen sich damit nicht nur aus der Abhängigkeit von anderen, sondern können ihren Kunden damit auch eine Elektronikarchitektur aus einem Guss liefern. Die deutschen Autobauer hingegen klammern sich weiter an ihre Kooperationen mit fremden Zulieferern – vielleicht auch, weil sie mit der Elektrifizierung und dem Trend zum autonomen Fahren bereits andere große Herausforderungen vor sich haben.

