Hannover

Als Sympathieträger eignet sich Clemens Tönnies nicht unbedingt. Der größte Fleischlieferant Europas scheint auf ein harmonisches Miteinander noch weniger Wert zu legen, als das selbst unter hartgesottenen Managern üblich ist. In der Familie fühlen sich die Neffen hintergangen, weil der Onkel die Führung der Firma unter zweifelhaften Umständen an sich gerissen hat. Bei Schalke 04 verbinden die Fans den atemberaubenden Niedergang auch mit seinem Namen. Dass ein solcher Mann plötzlich klein beigibt und sein Lebenswerk einfach verkauft, will zu diesem Bild nicht so recht passen.

Anteilseigner verfolgen unterschiedliche Interessen

Völlig unwahrscheinlich ist die Option aber nicht – dafür wurde das vermeintliche Dementi zu weich formuliert. Fest steht: Die Beziehungen in der Familie sind zerrüttet. Der vor vier Jahren ausgerufene „westfälische Friede“, der eine Neuordnung der Tönnies-Gruppe und eine Beilegung aller Rechtsstreitigkeiten einleiten sollte, hat nicht gehalten. Seither sind Clemens Tönnies und sein Neffe Robert zwar gleichberechtigte Inhaber, verfolgen aber unterschiedliche Interessen. Robert Tönnies hat 2019 eine Schiedsklage mit dem Ziel eingereicht, das Unternehmen zu verkaufen.

Auch wenn der Status dieses Verfahrens unklar ist, verwundert es nicht, dass seither über mögliche Kandidaten spekuliert wird, die den Konzern übernehmen könnten. Zuletzt hatten im vergangenen Herbst entsprechende Gerüchte die Runde gemacht, nachdem der Vertrag mit Holding-Geschäftsführer Andres Ruff nicht verlängert worden war. Seither sind in der Holding zwei der vier Geschäftsführerposten nicht besetzt. Dass Clemens Tönnies eine heile Welt simuliert und seinen Sohn Maximilian als seinen Nachfolger vorzeigt, muss deshalb nicht viel bedeuten.

Von Jens Heitmann