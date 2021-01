Hannover

Nirgendwo in der Europäischen Union leben weniger Menschen in den eigenen vier Wänden als in Deutschland. Trotz niedriger Zinsen ist die Eigentumsquote sogar noch gesunken: Im Jahr 2018 wohnten nur 42 Prozent der Haushalte in einer Immobilie, die ihnen gehörte – ein Prozentpunkt weniger als fünf Jahren zuvor. Vor allem junge Familien tun sich schwer: Während deutlich mehr als die Hälfte der 70- bis 79-Jährigen im eigenen Heim lebt, ist es unter den 30- bis 39-Jährigen nicht einmal jeder dritte.

Sozialen Wohnungsbau stärker fördern

Insbesondere in Westdeutschland hatten die heutigen Senioren einen Startvorteil: Für ihre Kredite mussten sie zwar höhere Zinsen zahlen als heute, dafür waren die Preise für die Grundstücke sowie die Bau- und Nebenkosten deutlich niedriger. Dieses Verhältnis hat sich seit der Finanzkrise ins Gegenteil verkehrt. Selbst sparsame Familien können sich vor allem in Metropolen oder in Universitätsstädten nur dann noch eine Immobilie leisten, wenn sie eine Erbschaft machen oder die Eltern Kapital zuschießen.

Deshalb ist es auch zu begrüßen, dass die Bundesregierung den Jüngeren beim Einstieg in den Immobilienmarkt helfen will. Wenn Union und SPD jedoch vor allem den Bau von Wohnungen in Ballungsräumen fördern wollen, setzen sie an der falschen Stelle an: Wer sich die Kaufpreise dort nicht leisten kann, dem helfen auch die über zehn Jahre vom Staat gezahlten 1200 Euro pro Kind nicht weiter. Wichtiger wäre es, insgesamt das Angebot an bezahlbarem Wohnraum zu vergrößern. Wenn private Investoren das nicht leisten, muss der soziale Wohnungsbau stärker gefördert werden.

