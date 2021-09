Hannover

„Zombies“ nennt man Unternehmen, die nicht in der Lage sind, ihre Zinskosten aus eigenen Erträgen zu bezahlen und sich aus den unterschiedlichsten Gründen dennoch am Markt halten. Die Untoten unter den Firmen verhindern, dass Kapital und Mitarbeiter in zukunftsträchtigen Unternehmen und Branchen eingesetzt werden können. Nimmt die Zahl der Zombieunternehmen auch noch zu, ist also etwas faul – und genau danach sieht es im Moment aus.

Bald wieder zurück zu ökonomischer Realität?

Insolvenzen sind nicht schön, aber sie bereinigen den Markt. Schon 2020 hatte es nach Angaben des statistischen Bundesamts weniger Insolvenzen gegeben als noch 2019. Dabei war 2020 wegen der Corona-Pandemie das bis dahin schwerste Krisenjahr für die deutsche Wirtschaft in der Nachkriegsgeschichte gewesen. 2021 scheint sich der Trend der ausbleibenden Insolvenzen fortzusetzen. Kein Wunder: Die große Koalition gibt sich vor der Bundestagswahl noch einmal großzügig. Unternehmen erhalten monatlich bis zu 10 Millionen Euro, wenn sie coronabedingt unter Einbußen leiden. Der Staat übernimmt bis zu 60 Prozent der Personalkosten, wenn Betriebe neu einstellen – oder auch nur Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen. Für Soloselbstständige wurde die monatliche Unterstützung von 1250 Euro auf 1500 Euro erhöht. Manche der Hilfen laufen Ende August aus, manche Ende des Jahres, vielleicht werden sie aber ein weiteres Mal verlängert.

Bleibt der Bundesregierung anderes übrig? Wohl kaum, darüber sind sich Ökonomen weitgehend einig, auch wenn die bombastischen Hilfen manche Fehlanreize setzen. Umso mehr muss die künftige Bundesregierung irgendwann den Weg zurück zu ökonomischer Realität finden.

Von Karl Doeleke