Hannover

Der Vorstand und die Arbeitnehmervertreter bei der Deutschen Messe liegen traditionell häufig über Kreuz – in einem waren sich beide Parteien zuletzt aber einig: Eine Insolvenz des Unternehmens sollte verhindert werden. Möglicherweise ist es ausgerechnet diesem Konsens geschuldet, dass der entsprechende Antrag beim Amtsgericht nun bedrohlich nahe rückt. Weil sowohl das Management, als auch die IG Metall und der Betriebsrat weiter darauf spekulieren, dass der jeweils andere noch einknickt, um das Schlimmste zu verhindern, könnte es genau dazu kommen.

Messe hat viele Jahre über ihre Verhältnisse gelebt

In jedem anderen Unternehmen hätten sich die Verhandlungspartner vermutlich längst auf ein Sparpaket verständigt – dafür ist die Ausgangslage zu eindeutig. Die Deutsche Messe hat viele Jahre über ihre Verhältnisse gelebt und kann sich das nicht länger leisten, weil die Anteilseigner nicht mehr bereit sind, diese Extravaganzen zu subventionieren. Ohne die akute Finanznot hätten das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover die hohen Personalkosten vielleicht noch eine Weile toleriert, die Corona-Krise hat den Reformbedarf klar zutage treten lassen.

Anzeige

Im Vergleich zu anderen Gesellschaften in ähnlicher Lage wirkt das Angebot der Messe an die Belegschaft fast schon generös: Obwohl die Aussichten der Branche zweifelhaft sind, sollen die verbleibenden Mitarbeiter eine Beschäftigungsgarantie bis 2030 erhalten. Auch auf Kündigungen will das Unternehmen verzichten – mit einer Ausnahme: Nur wer nicht für das Kerngeschäft fit gemacht werden kann und den Übergang zu einem Dienstleister verweigert, soll seinen Job verlieren. Für die Betroffenen ist das ohne Frage hart; woanders aber agieren Personalchefs noch viel härter.

Von Jens Heitmann