Preisvergleiche im Supermarkt oder Discounter bieten für Bauern oft nur wenig Erbauliches: Während Schweineschnitzel aktuell schon mal für 2,58 Euro das Kilogramm im Angebot sind, werden für den 227 Gramm leichten veganen „Wonder Burger“ 2,41 Euro fällig – eine Mischung aus Hülsenfrüchten, Zusatzstoffen und Wasser kostet damit viermal so viel wie echtes Fleisch. Selbst wenn die Lebensmittelhändler ihre Preise für Schweinefleisch ein wenig anheben, ändert das am Ungleichgewicht wenig. Offenbar haben die Kunden das Gefühl für den Wert landwirtschaftlich erzeugter Produkte verloren.

Die gute Absicht hält oft nicht lange

Laut Umfragen liegt das Tierwohl vielen am Herzen – wohl auch, weil die Bilder aus engen Ställen den Konsumenten zunehmend auf den Magen schlagen. Eine große Mehrheit zeigt sich deshalb bereit, für Fleischprodukte mehr zu zahlen, um so bessere Haltungsbedingungen zu honorieren. Diese gute Absicht hält aber meist nur so lange vor, bis der Meinungsforscher das Interview beendet hat – im Handel führt der Weg dann doch eher zur Tiefkühltruhe mit dem Billigfleisch als an die Frischetheke.

Schon diese Diskrepanz macht den Erzeugern das Leben schwer. Zusätzlicher Druck entsteht, wenn der Gesetzgeber – auch auf Wunsch der Wähler – die Standards für die Tierhaltung in Deutschland stetig erhöht. Immer mehr Betriebe können oder wollen sich dieser Zwickmühle nicht länger aussetzen, folglich verlagert sich die Produktion zunehmend ins Ausland. Dass das dem Wohl der Schweine eher nicht dienlich ist, liegt auf der Hand. Andererseits kommen die hässlichen Bilder von Tierschutzorganisationen dann aus fremden Ställen und belasten das gute Gewissen der hiesigen Verbraucher weniger.

