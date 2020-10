Hannover

Wenn ein Unternehmen Preise erhöht, dann nennt es dies erstens gerne moderat und kann zweitens im Idealfall Gründe dafür nennen, warum es sein muss. Bei den Fahrpreisen der Bahn trifft der Begriff moderat zu – wenn die Tickets im Fernverkehr um durchschnittlich ein Prozent teurer werden, dann ist das keine unverschämte Marge. Nachvollziehbare Gründe gibt es auch.

Die Bahn steckt in einer Zwickmühle. Sie soll beim Klimawandel helfen, indem sie mehr Fahrgäste in ihre Züge holt, die dafür das eigene Auto stehen lassen. Die leidige Corona-Geschichte hat aber zunächst das Gegenteil bewirkt. Weil Geschäftsreisende und beispielsweise bei Städtereisen auch Urlauber fehlen und weil mancher treue Kunde wegen der Angst vor einer Ansteckung in den Wagen auf eine Zugfahrt verzichtet, sind die Fahrgastzahlen eingebrochen. Andererseits sollte der Konzern sein Angebot nicht groß zusammenstreichen; das war politische Forderung mit entsprechenden Kosten als Folge.

Die Bahn muss besser werden

Hinzu kommt, dass die Bahn besser werden muss und will – beim Zugangebot, bei der Pünktlichkeit, der Infrastruktur und beim Service. Das erfordert Milliarden an Investitionen. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben klafft dadurch derzeit erheblich auseinander, was wesentlich der Staat kompensiert. Das wird er nach Lage der Dinge auch noch für lange Zeit tun. Ein gutes Angebot im Schienenverkehr ist Teil der Daseinsvorsorge und darf entsprechend subventioniert werden. Die Deutsche Bahn ist aber auch ein Unternehmen, das Einnahmen und Ausgaben berücksichtigen muss. Fahrpreiserhöhungen sind deshalb Teil des Geschäfts – erst recht, wenn sie moderat sind.

Von Bernd Haase