Hannover

Der Europäischen Zentralbank (EZB) fällt es zunehmend schwerer, ihr Ankaufprogramm für Anleihen öffentlicher und privater Schuldner zu begründen. Die Inflation in der Euro-Zone hat spürbar angezogen, die Wirtschaft wächst nicht mehr nur in den reichen Ländern, sondern auch in Italien und Griechenland – Unternehmen und Haushalte kommen überdies problemlos an Kredite. Auch deutet wenig darauf hin, dass eine vierte Corona-Welle die Konjunktur so stark belasten wird, dass die EZB auf unbestimmte Zeit monatlich zweistellige Milliardenbeträge für den Kauf dieser Vermögenswerte aufwenden muss.

Notenbank nimmt Argumente der Kritiker etwas ernster als bisher

Mit der moderaten Einschränkung ihrer Anleihenkäufe zeigt die Notenbank, dass sie die Argumente ihrer Kritiker zumindest etwas ernster nimmt als bisher. Diese werfen der EZB schon länger vor, mit ihrer Politik des billigen Geld die Teuerung anzuheizen, die sie eigentlich im Zaum halten soll. Die Währungshüter haben auf diese Vorwürfe zunächst mit einer leicht modifizierten Definition von Preisstabilität reagiert. Die jährliche Teuerungsrate soll nun nicht mehr „unter, aber nahe 2 Prozent“ liegen, sondern bei genau 2 Prozent – und sie darf diese Marke auch „moderat“ über- oder unterschreiten.

An den Finanzmärkten hat dieser vermeintlich kleine Schritt keine großen Reaktionen ausgelöst, bei Kleinanlegern und Sparern ist das anders. Bei ihnen wächst die Sorge um den Wert des Geldes spürbar. Mit ihren großvolumigen Anleihenkäufen wollte die Notenbank signalisieren, dass sie die Wirtschaft nicht in eine Spirale sinkender Preise abstürzen lässt. Da aber die Gefahr einer Deflation augenscheinlich nicht gegeben ist, gefährdet die Geldschwemme bei vielen Bürgern das Vertrauen, das sie ursprünglich schaffen sollte.

Von Jens Heitmann