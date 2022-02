Hannover

Drei Ziele hat die neue Bundesregierung im Wohnungsbau: Es soll mehr gebaut werden, aber mit härteren Klimaschutzauflagen. Und am Ende soll das Wohnen möglichst nicht teurer werden. Zugleich aber wird der Mindestlohn angehoben. Und dann gab es noch das Desaster mit der KfW-Förderung im Wohnungsbau, das zwar nachvollziehbar war, aber fatale Wirkung zeigte.

So wird das nichts. Deutschland hat sich beim Neubau in eine Sackgasse manövriert. Immer neue Auflagen treiben die Preisspirale. Jede Lobbygruppe setzt Wünsche für neue Standards durch – sei es bei Sicherheitstechnik, Schallschutz oder Komfort. Am Ende wird das Wohnen für die Mittelschicht unbezahlbar. Wem nützen dann die vielen neuen Wohnungen? Beispiele gibt es viele. Sicherungskästen einfacher Wohnungen sehen inzwischen aus wie Raumschiff-Cockpits, weil nahezu jede Steckdose einzeln abgesichert ist. Die Schallschutzauflagen sind mittlerweile so hoch, dass sich in Wohnungen Tonstudios einrichten lassen. Braucht wirklich jede Wohnungstür einen Hydraulikschließer? Und jedes Mehrfamilienhaus die Vorrüstung für einen Aufzug?

Welche Mindestanforderungen sind wirklich notwendig?

Alle Beteiligten müssen schnell an einen Tisch und definieren, was die wirklich notwendigen Mindestanforderungen im Wohnungsbau sein sollen. Schicker bauen darf dann jeder – und wenn sich Kundschaft findet, die den Preis dafür bezahlen will, dann ist es gut. Wer aber weniger Geld hat, freut sich über eine Wohnung ohne teuren Schnickschnack. Beim Klimaschutz muss jetzt schnell Verlässlichkeit her. Der Bund muss definieren, welche Wünsche er hat und wie viel Förderung er dafür ausgeben will. Wenn all das zusammenkommt, dann besteht Hoffnung, dass der Wohnungsmarkt sich irgendwann wieder etwas entspannt.

Von Conrad von Meding