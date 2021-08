Hannover

Der Spitzname der Mitarbeiter bei Volkswagen Nutzfahrzeuge müsste sich eigentlich über kurz oder lang erledigt haben, zumindest für die in Stöcken. „Nutzis“ werden sie genannt, aber ergibt das noch Sinn, wenn sie gar keine Handwerkertransporter mehr zusammenbauen? Und kann der Standort der VW-Konzerntochter noch den Zusatz „Nutzfahrzeuge“ tragen, wenn dort mit dem ID.Buzz und luxuriösen elektrischen SUVs für Porsche, Audi und Bentley neben dem neuen Multivan T7 bald überwiegend hochwertige Autos für Privatpersonen entstehen?

Nun werden bei VWN mit dem Caddy und dem Crafter auch künftig noch leichte Nutzfahrzeuge hergestellt, nur eben in Stöcken nicht, sondern an den Standorten in Polen. In Stöcken aber ist mit dem Ende des T6 im Jahr 2024 erst einmal Schluss mit Transportern – das reißt eine große Lücke. Der T7 entsteht nur noch als Multivan für Private, der Multivan aber steht nur für ein Drittel der gesamten bisherigen Bulli-Produktion. Bis 2029 wird die Zahl der Mitarbeiter um etwa ein Drittel schrumpfen, auch weil beim Bau von Elektrofahrzeugen weniger Arbeitsschritte nötig sind. Zudem übernehmen Roboter immer mehr Tätigkeiten. Beim ID.Buzz zum Beispiel werden Maschinen die Räder ganz ohne menschliches Zutun montieren.

Ihr Spitzname dürfte den „Nutzis“ bei alledem eher gleichgültig sein. Die jüngsten Nachrichten von ihrem Arbeitgeber müssten sie aber positiv stimmen. Die Produktion hochwertiger SUVs für Konzerntöchter nimmt Form an. Hinzu kommen weitere Investitionen in den Standort in dreistelliger Millionenhöhe. Das erhöht immerhin die Wahrscheinlichkeit, dass die Belegschaft nicht weiter schrumpfen wird als geplant.

Von Karl Doeleke