Hannover

Vor genau einem Jahr war man bei Volkswagen Nutzfahrzeuge mit sich und der Konzernwelt sehr zufrieden. Die Bilanz würde sich zwar tiefrot färben, aber die Verluste ließen sich mit den Umbauen in der Produktion und den erwartet hohen Ausgaben für Verschmutzungsrechte gut erklären. Dafür leuchtete die Zukunft – Corona zum Trotz – umso heller. Statt unscheinbarer Transporter für Gewerbekunden sollten die „Nutzis“ künftig teure Multivans, hippe Elektro-Bullis und hochwertige Luxusautos für Porsche, Audi und Bentley bauen.

Vage Versprechen reichen nicht

Zwölf Monate später ist von dieser Euphorie nicht mehr viel übrig. Auch wenn die Geschäftszahlen derzeit deutlich besser ausfallen, trübt der Blick nach vorn die Stimmung. Wegen fehlender Chips stehen die Bänder immer wieder still, und wenig spricht dafür, dass die Produktion in den nächsten Monaten ohne solche Störungen läuft. Dafür rückt der Termin näher, an dem der T6.1 in die Türkei abwandert. Der Abschied vom Brot- und-Butter-Auto fällt vielen in Stöcken nicht leicht – der geplante Ausstieg von Porsche aus dem großspurigen „Landjet“-Projekt macht ihn noch schwerer.

Die Entscheidung als solche könnte man in Hannover vielleicht sogar noch nachvollziehen – wenn der Konzern sie transparent begründen würde. Stattdessen ist nur von einer Kompensation für den Standort die Rede. Die Vereinbarung zur Standortsicherung soll weiter gelten. Die Belegschaft weiß jedoch genau, dass die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze letztlich von der Auslastung des Werkes abhängt. Auf vage Versprechen und die schützende Hand der Landesregierung möchte sich lieber niemand verlassen.

Von Jens Heitmann