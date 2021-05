Hannover

Der Zusammenhalt unter der Tuifly-Belegschaft war lange Zeit groß. Auch wenn die Piloten die innerbetriebliche Solidarität bisweilen auf eine harte Probe gestellt haben, ist durch den Druck von außen ein besonderes Gemeinschaftsgefühl entstanden: Die vom Tui-Vorstand immer wieder aufs Neue vermittelte Gewissheit, das ungeliebte Kind im Konzern zu sein, ließ die Beschäftigten im Cockpit, in der Kabine, in der Technik und der Verwaltung in den vergangenen Jahren enger zusammenrücken, als das in der Branche üblich ist.

Diese Verbundenheit schwindet in diesen Tagen. Wenn ein Unternehmen 900 von 2400 Stellen abbauen muss, leidet darunter auch die Kollegialität: Oft entscheidet nach dem Ranking des Sozialplans nur eine Differenz von wenigen Punkten darüber, ob man seinen Arbeitsplatz behalten kann oder das Unternehmen verlassen muss. Dass von der Kündigung bedrohte Beschäftigte versuchen, auf den letzten Drücker noch Extra-Punkte zu sammeln, um diesem Schicksal zu entgehen, ist nachvollziehbar.

Zunächst leidet darunter nur die Kameradschaft unter den Mitarbeitern – längerfristig könnte der Kahlschlag bei Tuifly aber auch Konsequenzen für den Mutterkonzern haben. Anders als bei der 2017 geplanten Fusion mit dem österreichischen Ferienflieger Niki muss die Tui aktuell zwar keine wilden Streiks fürchten, weil die meisten Maschinen ohnehin am Boden stehen. Das Verhältnis zum Management scheint jedoch inzwischen so zerrüttet zu sein, dass die verbleibenden Mitarbeiter nach dem Ende der Corona-Pandemie nach Mitteln und Wegen suchen könnten, um sich für das gerade Erlebte zu revanchieren.

Von Jens Heitmann