In dieser Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie ist vieles anders. Nach einem zehnjährigen Boom steckt die Branche in einer doppelten Krise: Neben einem konjunkturellen Abschwung von unbestimmter Dauer müssen die Unternehmen einen Strukturwandel meistern, wie es ihn in dieser Radikalität noch nicht gegeben hat. In dieser Situation ist im Grunde weder den Arbeitgebern noch der Gewerkschaft nach einem Arbeitskampf zumute – andererseits hegen die Mitglieder auf beiden Seiten Erwartungen, die nur schwer in Einklang zu bringen sind.

Ginge es nach dem Willen von Gesamtmetall würden Millionen Beschäftigte in diesem und im nächsten Jahr nicht mehr verdienen als bisher – und müssten noch dankbar sein, wenn sie ihren Job behalten dürfen. Aus der Sicht von Firmen, die sich wegen der Pandemie gegen die Pleite stemmen oder durch das absehbare Ende des Verbrennungsmotors um ihr Geschäftsmodell fürchten, mag die Forderung nach einer doppelten Nullrunde verständlich sein. Doch weil es längst nicht allen Unternehmen ähnlich schlecht geht, steht auch der Verdacht im Raum, die Arbeitgeber wollten sich für die recht üppigen Vor-Corona-Tarifrunden revanchieren.

Die IG Metall kontert diese Strategie nicht ohne Geschick. Zu Jahresbeginn hatte die Gewerkschaft ein Moratorium angeboten – keine Lohnerhöhung, im Gegenzug auch kein Stellenabbau. Weil es dazu nicht kam, werden jetzt zwei Ziele parallel verfolgt: Für Mitglieder in florierenden Betrieben soll es eine Lohnerhöhung geben, für Kollegen in kriselnden Unternehmen will man die Jobs über eine Verkürzung der Arbeitszeit sichern und dafür einen teilweisen Lohnausgleich durchsetzen. Dagegen klingen die Forderungen der Arbeitgeber vergleichsweise hartherzig.

Von Jens Heitmann