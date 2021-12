Hannover

An den Energiemärkten tummeln sich zwei Sorten von Schnäppchenjägern: Zur ersten Gruppe gehören die Billigheimer unter den Versorgern – zur zweiten jene Kunden, die mithilfe von Vergleichsportalen im Internet ihren Strom- und Gasbezug jedes Jahr aufs Neue optimieren. Bis vor wenigen Monaten hat sich dieses Verhalten für beide Seiten ausgezahlt. Die Discounter konnten sich im Großhandel günstig eindecken und mit niedrigen Tarifen noch mehr preissensible Verbraucher anlocken.

Örtlicher Energieversorger übernimmt die Belieferung

Dieses Geschäftsmodell hat jedoch Tücken. An den Handelsbörsen gibt es nur dann attraktive Kaufgelegenheiten, wenn die Notierungen schwanken – also auch mal nachgeben. Zuletzt sind die Preise für Gas und Strom im Großhandel aber durch die Decke gegangen. Damit müssen spekulierende Energieanbieter immer tiefer in die Tasche greifen, um ihre Kunden zu versorgen. In dieser Lage bleiben diesen Firmen nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie erhöhen ihre einst als niedrig beworbenen Preise stark – oder sie müssen die Lieferverträge mit ihren Kunden kündigen.

Für die Haushalte ist Letzteres ohne Risiko, da sie automatisch in die sogenannte Grundversorgung des örtlich dominierenden Energieversorgers fallen – meistens sind das die Stadtwerke. Diesen ehemaligen Monopolisten waren solche Rückkehrer in der Regel ganz recht, weil sie so die Chance hatten, sie wieder längerfristig an sich zu binden. Derzeit hält sich die Freude der Grundversorger jedoch in Grenzen: Wenn nämlich plötzlich zu viele alte Bekannte wieder beliefert werden möchten, müssen sie ebenfalls die bisher nicht eingeplanten Mengen kurzfristig im Großhandel nachordern – und damit teuer bezahlen.

Von Jens Heitmann