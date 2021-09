Hannover

Noch ist die Begeisterung über das autonome Fahren bei Herstellern, Zulieferern und der Unterhaltungsindustrie deutlich größer als bei den Kunden. Umfragen zufolge misstrauen die Fahrer nicht nur der Technik – sie haben auch keine Lust dazu, sich von Sensoren zum Co-Piloten degradieren zu lassen. Nahezu jeder dritte Deutsche sieht die vermeintlichen neuen Freiheiten eher als eine Beschränkung derselben an. Das autonome Fahren verkehrt in dieser Wahrnehmung die Autonomie eher in ihr Gegenteil.

Erste Eindrücke in Robotaxis

Die Autoindustrie muss sich bis auf Weiteres dennoch keine Sorgen machen. Sie kann ihre Abnehmer Schritt für Schritt an die neue Technik heranführen. Auch wenn erste Tests auf öffentlichen Straßen demnächst auch hierzulande beginnen, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis Privatleute mit ihren Fahrzeugen autonom durch den Verkehr navigieren können. Ihre ersten Eindrücke von den neuen Möglichkeiten werden sie vermutlich als Kunden von Robotaxis sammeln, wenn diese die von den Herstellern gemachten Versprechen einlösen.

Für die Kundschaft von morgen ist Mobilität wichtiger als der Besitz eines eigenen Autos. Für junge Großstädter hängt die Wahl des Verkehrsmittels schon heute vor allem von der Verfügbarkeit, der Bequemlichkeit und den Kosten ab. Am Ende wird die Vernetzung der unterschiedlichen Angebote über den Erfolg entscheiden. Wer sich hier als Dienstleister durchsetzen kann, zeichnet sich noch nicht ab – die Autohersteller tun aber gut daran, ihre Modellpalette auf die neuen Anforderungen auszurichten.

Von Jens Heitmann