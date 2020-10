Hannover

Nur die wenigsten Aktionäre mögen sich noch daran erinnern – aber Netflix hatte auch schon einmal schlechte Zeiten. Als Ende des vergangenen Jahrhunderts an der Börse die Dot.com-Blase platzte, musste ein Drittel der damals 120 Mitarbeiter gehen. Dass es nicht noch schlimmer kam, verdankte das Unternehmen einem Preissturz bei DVD-Playern im Weihnachtsgeschäft 2001: Das kurbelte die Nachfrage bei der Online-Videothek an, die ihr Geld seinerzeit noch mit dem postalischen Versand von Filmen verdiente.

Seither kennt der Konzern keine Krisen mehr – auch weil die etablierte Konkurrenz in Hollywood lange nicht wahrhaben wollte, welch formidabler Wettbewerber im Silicon Valley heranwuchs. Als die Studios die Gefahr endlich erkannten und dem Newcomer das Streaming-Geschäft mit teuren Lizenzen versauern wollten, war Netflix schon wieder einen Schritt weiter und produzierte eigene Serien und Filme. Um das immense Wachstum zu finanzieren, benötigt der Konzern jedoch stetig steigende Abonnentenzahlen.

Auch in diesem Punkt hat Netflix die wenigen Skeptiker unter den Investoren bisher überzeugen können – die Corona-Pandemie hat das Interesse am eigenen Angebot nochmals beflügelt. Zuletzt wurden hingegen weniger Kunden gewonnen als erwartet. Das mag an einem kurzfristigen Mangel an Blockbustern liegen, es könnte aber auch ernstere Ursachen haben: Neben etablierten Rivalen wie Hulu oder Amazon Prime setzen inzwischen auch Disney, Warner-Medias HBO und Comcasts Peacock ganz auf Streaming. Es wäre schon sehr erstaunlich, wenn dieses Überangebot für Netflix ohne Folgen bliebe.

Von Jens Heitmann