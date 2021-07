Hannover

Meist ist es attraktiv, Marktführer zu sein: Wer mehr Kunden als andere anlocken kann, liegt oft auch bei den Margen vorn. Wenn sich der Fahrdienstvermittler Free Now mit 50 Millionen Nutzern mit dem Carsharing-Anbieter Share Now mit seinerseits 3 Millionen Kunden verbündet, klingt das nach einer großen Nummer. In Wirklichkeit ist die neue Partnerschaft eher ein Akt der Verzweiflung, da beide Dienstleister bereits unter dem gleichen Dach zu Hause sind: Denn „Now“, der gemeinsame Mobilitätsdienstleister von BMW und Daimler, möchte nur zwei seiner Angebote besser verzahnen.

Aber die Fanfare ist schon das Instrument der Wahl, seit die beiden Autohersteller Anfang 2019 ihre Mobilitätsdienste fusioniert haben. Das Joint-Venture sollte nicht weniger sein als ein globaler „Gamechanger“: Nur der Himmel definiere die Grenzen der Zusammenarbeit, hieß es damals. Rund eine Milliarde Euro haben die Konzerne investiert – und dann recht schnell die Lust an ihrem neuen Spielzeug verloren. Natürlich haben Kontaktbeschränkungen durch Corona die Geschäfte zusätzlich erschwert, inzwischen gibt es aber auch grundsätzliche Zweifel an der Idee als solcher.

Das Bedürfnis, flexibel von A nach B zu kommen, ohne einen Parkplatz suchen zu müssen, ist vor allem in Metropolen groß. Dafür gibt es dort jedoch auch günstige Alternativen: Der Öffentliche Nahverkehr ist eine davon, das Fahrrad eine andere. In diesem Umfeld in kurzer Zeit eine große Zahl von Kunden zu gewinnen, hat sich als schwieriger erwiesen, als das in den sehr optimistischen Businessplänen vorgesehen war. BMW und Daimler sind daher dazu übergegangen, ihre hohen Erwartungen zu kappen und ihre App-Angebote auszudünnen beziehungsweise zu bündeln.

