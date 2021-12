Hannover

Herbert Diess mag viele Vorzüge haben. Geduld gehört gewiss nicht dazu – weder als Chef von Volkswagen noch als Kunde. Als der Manager im August in einem Elektroauto einmal mehr in Richtung Gardasee unterwegs war, musste er erst lange nach einer Ladesäule suchen, um dann auch noch enttäuscht zu werden: „Kein WC, kein Kaffee, eine Säule außer Betrieb/defekt, traurige Angelegenheit“, zeterte Diess, als endlich eine Station gefunden war. Bereits ein Jahr zuvor hatte er sich über mangelnden Komfort beschwert.

Investoren vor allem an Metropolen interessiert

Noch halten sich solche Klagen in Grenzen, weil die große Mehrheit der Fahrer ihre Elektroautos bequem in der heimischen Garage lädt und sie nur selten für lange Touren in den Urlaub nutzt – derzeit sind Stromer oft nur Zweitwagen für die Stadt. Mit der politisch gewollten Abkehr vom Verbrennermotor wird sich das jedoch ändern. Auch Nichteigenheimbesitzer dürfen erwarten, dass sie ihr E-Auto jederzeit an einem öffentlich zugänglichen Ladepunkt andocken können. Für das Jahr 2050 wird der Bedarf weltweit auf etwa 200 Millionen Stationen geschätzt; aktuell gibt es erst 1,3 Millionen.

Das ist ein riesiger Markt. Private Investoren interessieren sich aber vor allem für die Metropolen mit vielen Kunden. Damit die Bewohner ländlicher Regionen nicht abgehängt werden, muss sich die Politik also etwas einfallen lassen. Die denkbar schlechteste Idee wäre es, wenn Behörden selbst Ladesäulen bauen und betreiben würden. Wie eine Alternative aussehen könnte, zeigt der Mobilfunk: Hier versteigert der Staat Lizenzen, die einer begrenzten Zahl von Unternehmen Einnahmen sichern und sie zugleich zum Ausbau des Netzes verpflichten.

Von Jens Heitmann