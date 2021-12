Hannover

Auch für die Krankenkassen ist die Corona-Krise ein Stresstest. Einerseits sinken die Ausgaben, weil viele Versicherte seltener zum Arzt gehen als sonst – auf der anderen Seite steigen die Kosten durch die Behandlung von Covid-Patienten. Vorerst hat der Bund mit einem Rekordzuschuss in Höhe von 28,5 Milliarden Euro die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung für das nächste Jahr stabilisiert. Auf mittlere Sicht aber kommen auf AOK, Barmer und Co. so hohe Belastungen zu, dass ihren Mitgliedern deutlich höhere Beitragssätze drohen.

Reserven der Kassen sind weitgehend aufgebraucht

Die Verantwortung dafür trägt noch die frühere Bundesregierung. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gleich eine ganze Reihe von Reformen auf den Weg gebracht, die milliardenschwere Ausgaben nach sich ziehen. In diesem Jahr konnten Union und SPD noch die zum Teil üppigen Reserven wohlhabender Kassen zur Finanzierung dieser Lasten heranziehen. Diese Speicher sind jetzt jedoch weitgehend geleert. Damit wird die neue Ampelkoalition um wirksame Reformen des Gesundheitswesens nicht mehr herumkommen.

Grundsätzlich wäre es zu begrüßen, wenn die Krankenversicherung nicht dauerhaft auf Hilfen des Fiskus angewiesen wäre, um ihre Defizite zu decken. Geld aus dem Steuersäckel sollte nur für die Übernahme gesamtgesellschaftlicher Aufgaben fließen – etwa für die Finanzierung der Beiträge von Arbeitslosengeldempfängern oder den Schutz der Bevölkerung in einer Ausnahmesituation wie derzeit. Sobald dieser Pflichtenkatalog klar definiert ist, steht als dringlichste Aufgabe eine Neuordnung des Krankenhaussektors an. Durch Corona ist einmal mehr deutlich geworden, dass es nicht darauf ankommt, möglichst viele Kliniken zu haben, sondern ausreichend qualifizierte.

Von Jens Heitmann