Weniger Krankenhäuser können gut für die Gesundheit sein. Seit Dänemark die Hälfte seiner einst 40 Kliniken geschlossen hat, ist die Zahl der Todesfälle bei Herzerkrankungen um ein Viertel gesunken, die Wartezeit für chirurgische Eingriffe um ein Fünftel. Es gibt heute 50 Prozent mehr ambulante Behandlungen. Nach stationären Eingriffen werden die Patienten schneller wieder nach Hause entlassen als früher. Gleichzeitig beschäftigen die verbliebenen Krankenhäuser mehr Ärzte und Pfleger.

Dass es harter Schnitte bedarf, um die hohe Qualität der Versorgung und deren Finanzierbarkeit langfristig zu sichern, ist Kliniken, Krankenkassen und Gesundheitspolitikern auch hierzulande schon länger bewusst. Die zunehmende Spezialisierung der Medizin und die vielerorts sinkenden Einwohnerzahlen stellen die Krankenhäuser vor Herausforderungen, die sie in ihrer jetzigen Struktur nicht bestehen können. Schon jetzt entscheiden sich viele Patienten dafür, planbare Operationen in die Hände erfahrener Ärzte zu legen – weite Entfernungen nehmen sie dafür gern in Kauf.

Nötige Veränderungen kommen nur langsam voran

Dennoch tut sich Deutschland mit einschneiden Reformen schwer. Anders als im kleinen Königreich im Norden sind die Zuständigkeiten bei uns breit gefächert: Neben dem Bund reden auch die Länder und Kommunen mit. Die Kliniken haben öffentliche, kirchliche und private Träger mit oft unterschiedlichen Interessen – und bei der Fragen der Finanzierung wollen zudem die Krankenkassen gehört werden. Aufgrund dieser Gemengelage kommen nötige Veränderungen nur sehr langsam voran. Angesichts der vermutlich eher komplizierten Regierungsbildung nach der Bundestagswahl spricht wenig dafür, dass sich das Tempo schnell spürbar erhöhen wird.

Von Jens Heitmann