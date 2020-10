Hannover

Herbert Diess ist kürzlich mit dem ID.3 in den Urlaub gefahren. Weil das neue Elektroauto von VW mit einer Batterieladung nicht die rund 400 Kilometer von München an den Gardasee schafft, musste der VW-Chef unterwegs nachtanken. Nur rund eine Viertelstunde habe man gebraucht, um an einer Ladesäule Strom für weitere 100 Kilometer aufzunehmen. „Heißt: Entspannt einen Kaffee trinken und weiter geht’s“, schreibt Diess in seinem Reisebericht im Portal Linkedin. „Da sehe ich überhaupt kein Problem, sehr angenehm!“

Wartezeit beginnt im Schauraum der Händler

Dass ausgerechnet ein Manager wie Diess, dem das Tempo beim Umbau des Konzerns nicht hoch genug sein kann, die Vorteile der Entschleunigung für sich entdeckt, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Auch, weil sich die meisten Kunden noch gut daran erinnern können, dass für die Branche lange Zeit andere Werte wichtiger waren – allen voran das Gefühl von Freiheit und die „Freude am Fahren“. In den Köpfen vieler Käufer hallen solche Parolen noch nach, auch deshalb fällt es den Autobauern so schwer, ihren Gesinnungswandel glaubhaft zu verkaufen.

Die Branche hat es vor allem den mehrmals aufgestockten Kaufprämien zu verdanken, dass das Interesse an Elektroautos deutlich gestiegen ist. Leider haben es viele Hersteller versäumt, für die wachsende Nachfrage auch ausreichend Modelle vorzuhalten. Für die potenziellen Kunden beginnt die Wartezeit damit nicht erst an der Ladesäule, sondern schon im Schauraum der Händler. Einen Kaffee bieten in der Regel auch die Verkäufer an – wenn aber Lieferfristen von mehreren Monaten aufgerufen werden, kann die Entspanntheit schnell an Grenzen stoßen.

Von Jens Heitmann