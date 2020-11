Hannover

Das Fahren mit Stromautos soll preiswerter sein als die Fortbewegung mit unseren lieb gewordenen Verbrennungsmotoren? Manch einer wird sich verwundert die Augen reiben angesichts solcher Berechnungen. Schließlich wurde jahrelang verbreitet, Elektromobilität sei unkomfortabel und teuer und eigentlich sowieso ein Irrweg. Nachdem die deutsche Autoindustrie den Umstieg lange verschlafen und torpediert hatte, sitzen die Argumente so tief in den Köpfen, dass man sich nur schwer davon trennen mag.

Ein „Weiter so“ kann es nicht mehr geben

Die steigenden Absatzzahlen aber zeigen, dass die neue, leise Fortbewegung bei immer mehr Kunden ankommt. 21.188 Stromfahrzeuge wurden im September neu zugelassen, noch einmal gut 5000 mehr als im August. Das ist noch weit entfernt von den ehrgeizigen Zielen der Bundesregierung, aber es zeigt: Es bewegt sich etwas. In den Köpfen und auf der Straße.

Natürlich ist der Umstieg im Moment noch hoch subventioniert. Aber das ist es ja, was Demokraten von Politik erwarten: dass sie möglichst wenig mit Verboten arbeitet, sondern stattdessen Anreize schafft. Und auch die Verbrennertechnik ist über Jahrzehnte subventioniert worden, man denke nur an das Dieselprivileg. Ob Elektromobilität für den Einzelnen teurer oder billiger ist als konventionelle Fortbewegung, hängt von so vielen individuellen Faktoren ab, dass verallgemeinernde Aussagen schwierig sind. Und wie umweltfreundlich sie aufs Ganze gesehen wirklich ist, bleibt abzuwarten. Aber: Sie stellt zunehmend eine echte Alternative zum Verbrennen importierter Kraftstoffe dar. Dass es damit kein „Weiter so“ mehr geben kann, ist ohnehin bei vielen angekommen.

Von Conrad von Meding