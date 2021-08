Hannover

Der Mangel an Mikrochips hat für Continental auch einen Vorteil: Die Engpässe in der Lieferkette lenken die Blicke vom eigentlichen Dilemma in der Problemsparte Automotive ab. Der Konzern hat das Geschäft mit Fahrzeugkomponenten, Sensorik und Software zum größten Treiber für sein Wachstum erklärt – doch die Erfolge halten sich in Grenzen. Auch schon vor der Corona-Krise ist die Autotechnik mehr durch Abschreibungen aufgefallen als durch hohe Margen. Für das Geldverdienen bleibt vor allem die Gummi-Gruppe rund um Reifen und Industrieschläuche zuständig.

Es geht auch um Glaubwürdigkeit

Ein großer Teil der Automotive-Misere ist hausgemacht. Conti hat es bis heute versäumt, die über die Jahre nach und nach zusammengekauften Unternehmensteile zu einem einheitlichen Gebilde zu bündeln. Während der Reifenbereich stabil dasteht und eine klare Struktur aufweist, sind die Kompetenzen im Autotechnikgeschäft weniger eindeutig geregelt. An der Spitze steht ein Team aus Managern, bei dem die Belegschaft daran zweifelt, dass es lieber miteinander als gegeneinander arbeitet. Daran hat auch die Beförderung von Nikolai Setzer zum Konzernchef nichts geändert.

Dieses Gerangel ist für den Vorstand heikel, weil es hier auch um Glaubwürdigkeit geht. Die Continental-Führung läuft inzwischen Gefahr, die Loyalität selbst langjähriger Mitarbeiter zu verspielen. Wer offiziell Werte wie Vertrauen und Verbundenheit propagiert, muss deren Gültigkeit auch im Alltag nachweisen. Das ist zuletzt unterblieben. Stattdessen hat das Management die Neuordnung des Konzerns mit harter Hand vorangetrieben. Angesichts der akuten Probleme beim Nachschub für Chips erscheint dieses Dilemma derzeit jedoch als nicht ganz so groß.

Von Jens Heitmann