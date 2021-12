Hannover

Während in Europa und den USA eine Corona-Welle auf die nächste folgt, ist China bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Im Unterschied zu anderen großen Volkswirtschaften verfolgt die Volksrepublik eine strikte Null-Covid-Strategie: Sobald Infektionen auftreten, reagieren die Behörden mit Ausgangssperren, Kontaktverfolgungen und Massentests. Einreisen sind seit anderthalb Jahren auf ein Minimum beschränkt; wer noch kommen darf, muss in eine mehrwöchige Hotelquarantäne.

Dem Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat das bisher erstaunlich wenig geschadet. Dass es aktuell nicht in allen Branchen so rund läuft wie früher, hat bisher eher mit den Sünden der Vergangenheit und politisch motivierten Eingriffen bei einstigen Vorzeigekonzernen zu tun als mit dem Virus. So ist etwa der Bauboom mit einer hohen Verschuldung im Immobiliensektor erkauft worden, während Parteiführung und Regierung zuletzt bekannte Tech-Größen wie Alibaba oder Tencent drangsaliert haben, um ihren Herrschaftsanspruch auch in der Onlinewelt zu untermauern.

Durch Omikron wächst nun auch der Druck von außen. Sollte sich die neue Virusvariante als deutlich ansteckender erweisen als ihre Vorgänger, dürfte die Null-Covid-Strategie bald an ihre Grenzen stoßen: Wenn neue Ausbrüche öfter zu Lockdowns führen, kann das für die Wirtschaft nicht so folgenlos bleiben wie bisher. Zugleich wird es für China schwerer, aus der verordneten Selbstbeschränkung wieder herauszufinden. Nach dem Ende der Abschottung läuft das Land Gefahr, dass die Zahl der Infektionen wie aktuell in Teilen Europas außer Kontrolle gerät und das Gesundheitssystem überfordert.

Von Jens Heitmann